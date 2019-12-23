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      Подвійне ДТП у Харкові: постраждали двоє поліцейських та 16-річний хлопець

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      Подвійне ДТП у Харкові / .npu.gov.ua

      Коли медики надавали допомогу 16-річним підліткам, на великий швидкості вилетів Volkswagen Touareg, який протаранив інше авто. У результаті ДТП постраждало троє людей.

      Медики надавали допомогу двом підліткам, які постраждали у ДТП, повідомляє поліція Харківської області.

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      У той час, коли поліція встановлювала причини аварії, на великій швидкості вилетів Volkswagen Touareg і врізався в припаркований Daewoo Lanos. Другий автомобіль збив медичного працівника і співробітників патрульної поліції. Правоохоронці з’ясували, що водій Volkswagen був напідпитку.

      дтп харків постраждалі
      Подвійне ДТП у Харкові: постраждали двоє поліцейських та підліток / Фото: Нацполіція

      Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху.

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      Теги: Кримінал Новини Харкова Поліція
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