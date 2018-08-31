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Подвійне самогубство у Дніпрі: дівчина і юнак разом вистрибнули з вікна будинку, фото

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Дівчина і юнак, які наклали на себе руки у Дніпрі
Дівчина і юнак, які наклали на себе руки у Дніпрі / Facebook-сторінка Аброськіна

У Дніпрі 18-річний юнак та 16-річної дівчина разом скоїли самогубство, вистрибнувши з вікна восьмого поверху житлового будинку. Поліція про це дізналась у п’ятницю вранці, 31 серпня.

Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровщини.

"16-річна дівчина та 18-річний хлопець вистрибнули з вікна 8-го поверху будинку по вул. Глінки. Встановлено, що пара винаймала житло протягом декількох днів. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група", – сповістили правоохоронці.

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За фактом поліція відкрила кримінальне провадження.

Молоді люди спеціально приїхали з Києва до Дніпра, щоб накласти на себе руки, написав у Facebook перший заступник глави Нацполіції України В'ячеслав Аброськін. Він також оприлюднив передсмертну записку дівчини і юнака, яка починалася словами про те, що вони "відчули цей світ".

В той час, коли тисячі наших громадян-військовослужбовців, які отримали тяжкі поранення в результаті військові агресії Російської Федерації, роблять все можливе, аби повернутися до повноцінного життя, ці молоді люди сьогодні стрибають з багатоповерхового будинку та вмирають, бо вони, з їх слів, "вже пожили та пізнали життя в свої 17-18 років,
– написав Аброськін.

 

Теги: Новини України Новини Дніпра Новини Києва Діти і неповнолітні Самогубство Поліція В'ячеслав Аброськін
Джерело: 24 канал
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