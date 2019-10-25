Подзвонив Баканов, – Арахамія про те, чому не пішов до САП через скандал у "Слузі народу"

Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія разом зі свідком можливої корупції у фінансовому комітеті ходив в СБУ, бо йому відразу звідти зателефонували.

Подзвонив безпосередньо голова Служби безпеки України Іван Баканов, про це Арахамія розповів в ефірі "Права на владу".

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Голова Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький перед тим пояснив керівнику фракції "Слуги народу", що СБУ тут – некомпетентна.

До мене зателефонувала СБУ, пан Баканов. Він каже, що вчора бачив мою позицію щодо приводу свідка. Я кажу, що можу (свідка – 24 канал) привести. Він каже: "Приходьте о 13:00 зі свідком". Яв прийшов зі свідком, там було два слідчих,

– пояснив Арахамія.

У відповідь на це Холодницький зазначив, що ще 23 жовтня також написав Арахамії у цій справі. Той, зі свого боку, показав листування у Фейсбуці.



Розмова Арахамії та Холодницького/ Скріншот із відео "1+1"

Про що листування?

У своєму повідомленні Давид Арахамія зазначає, що спочатку пройде перевірку на поліграфі, аби бути "уповноваженим". Натомість Холодницький пропонує зустріч у САП і дає свій номер (зі слів Холодницького). Нардеп на це погоджується.

Зрештою, керівник фракції "Слуги народу" наголосив, що 24 жовтня готовий з'явитися у САП зі свідком ймовріної корупції у фінансовому комітеті.

Що не так із появою Арахамії у СБУ?

Служба безпеки не є частиною сторони обвинувачення у цій справі, не розслідує її і не здійснює жодних оперативних дій у цьому провадженні. Справа в Національному антикорупційному бюро, відтак органом слідства є НАБУ, а процесуальним керівником – саме Спеціальна антикорупційна прокуратура.

САП відкрила кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабарів у розмірі 30 тисяч доларів кожним з 11 нардепів від "Слуги народу", які є членами фінансового комітету Ради.

Ймовірна корупція серед "слуг народу": що треба знати?

Ці хабарі нардепи могли брати за голосування на засіданні фінансового комітету Ради проти скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості нерухомості (законопроєкт 2017).

11 "слуг народу", які не голосували за знищення схеми: Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Ганна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк.

Офіс Президента вимагав від цих нардепів пройти перевірку на поліграфі. Кілька депутатів уже це зробили, зокрема – Давид Арахамія і Олександр Дубінський, між якими через це виникла суперечка.

Згодом на детектор можуть прийти і інші нардепи, зокрема із "Голосу". У фракції заперечують, що представники депутата Антона Яценка могли пропонувати гроші усім членам цього комітету, а не лише "слугам народу".

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Що за корупційна схема? За даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам. За ними стоять одіозні екснардепи Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським) і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).