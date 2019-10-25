Подзвонив Баканов, – Арахамія про те, чому не пішов до САП через скандал у "Слузі народу"
Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія разом зі свідком можливої корупції у фінансовому комітеті ходив в СБУ, бо йому відразу звідти зателефонували.
Подзвонив безпосередньо голова Служби безпеки України Іван Баканов, про це Арахамія розповів в ефірі "Права на владу".
Важливо: Нардепи пройшли перевірку на детекторі брехні – результати
Голова Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький перед тим пояснив керівнику фракції "Слуги народу", що СБУ тут – некомпетентна.
До мене зателефонувала СБУ, пан Баканов. Він каже, що вчора бачив мою позицію щодо приводу свідка. Я кажу, що можу (свідка – 24 канал) привести. Він каже: "Приходьте о 13:00 зі свідком". Яв прийшов зі свідком, там було два слідчих,
– пояснив Арахамія.
У відповідь на це Холодницький зазначив, що ще 23 жовтня також написав Арахамії у цій справі. Той, зі свого боку, показав листування у Фейсбуці.
Розмова Арахамії та Холодницького/ Скріншот із відео "1+1"
Про що листування?
У своєму повідомленні Давид Арахамія зазначає, що спочатку пройде перевірку на поліграфі, аби бути "уповноваженим". Натомість Холодницький пропонує зустріч у САП і дає свій номер (зі слів Холодницького). Нардеп на це погоджується.
Зрештою, керівник фракції "Слуги народу" наголосив, що 24 жовтня готовий з'явитися у САП зі свідком ймовріної корупції у фінансовому комітеті.
Що не так із появою Арахамії у СБУ?
Служба безпеки не є частиною сторони обвинувачення у цій справі, не розслідує її і не здійснює жодних оперативних дій у цьому провадженні. Справа в Національному антикорупційному бюро, відтак органом слідства є НАБУ, а процесуальним керівником – саме Спеціальна антикорупційна прокуратура.
САП відкрила кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабарів у розмірі 30 тисяч доларів кожним з 11 нардепів від "Слуги народу", які є членами фінансового комітету Ради.
Ймовірна корупція серед "слуг народу": що треба знати?
- Ці хабарі нардепи могли брати за голосування на засіданні фінансового комітету Ради проти скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості нерухомості (законопроєкт 2017).
- 11 "слуг народу", які не голосували за знищення схеми: Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Ганна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк.
- Офіс Президента вимагав від цих нардепів пройти перевірку на поліграфі. Кілька депутатів уже це зробили, зокрема – Давид Арахамія і Олександр Дубінський, між якими через це виникла суперечка.
- Згодом на детектор можуть прийти і інші нардепи, зокрема із "Голосу". У фракції заперечують, що представники депутата Антона Яценка могли пропонувати гроші усім членам цього комітету, а не лише "слугам народу".
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Що за корупційна схема? За даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам. За ними стоять одіозні екснардепи Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським) і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).