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      Подзвонив Баканов, – Арахамія про те, чому не пішов до САП через скандал у "Слузі народу"

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      Арахамія пояснив, чому відразу не пішов у САП через скандал із "слугами народу"
      Арахамія пояснив, чому відразу не пішов у САП через скандал із "слугами народу" / Фейсбук-сторінка "Слуги народу"

      Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія разом зі свідком можливої корупції у фінансовому комітеті ходив в СБУ, бо йому відразу звідти зателефонували.

      Подзвонив безпосередньо голова Служби безпеки України Іван Баканов, про це Арахамія розповів в ефірі "Права на владу".

      Важливо: Нардепи пройшли перевірку на детекторі брехні – результати

      Голова Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький перед тим пояснив керівнику фракції "Слуги народу", що СБУ тут – некомпетентна.

      До мене зателефонувала СБУ, пан Баканов. Він каже, що вчора бачив мою позицію щодо приводу свідка. Я кажу, що можу (свідка – 24 канал) привести. Він каже: "Приходьте о 13:00 зі свідком". Яв прийшов зі свідком, там було два слідчих,
      – пояснив Арахамія.

      У відповідь на це Холодницький зазначив, що ще 23 жовтня також написав Арахамії у цій справі. Той, зі свого боку, показав листування у Фейсбуці.

      Арахамія Холодницький
      Розмова Арахамії та Холодницького/ Скріншот із відео "1+1"

      Про що листування? 

      У своєму повідомленні Давид Арахамія зазначає, що спочатку пройде перевірку на поліграфі, аби бути "уповноваженим". Натомість Холодницький пропонує зустріч у САП і дає свій номер (зі слів Холодницького). Нардеп на це погоджується. 

      Зрештою, керівник фракції "Слуги народу" наголосив, що 24 жовтня готовий з'явитися у САП зі свідком ймовріної корупції у фінансовому  комітеті.

      Що не так із появою Арахамії  у СБУ?

      Служба безпеки не є частиною сторони обвинувачення у цій справі, не розслідує її і не здійснює жодних оперативних дій у цьому провадженні. Справа в Національному антикорупційному бюро, відтак органом слідства є НАБУ, а процесуальним керівником – саме Спеціальна антикорупційна прокуратура. 

      САП відкрила кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабарів у розмірі 30 тисяч доларів кожним з 11 нардепів від "Слуги народу", які є членами фінансового комітету Ради.

      Ймовірна корупція серед "слуг народу": що треба знати? 

      • Ці хабарі нардепи могли брати за голосування на засіданні фінансового комітету Ради проти скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості нерухомості (законопроєкт 2017).
      • 11 "слуг народу", які не голосували за знищення схеми: Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Ганна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк.
      • Офіс Президента вимагав від цих нардепів пройти перевірку на поліграфі. Кілька депутатів уже це зробили, зокрема – Давид Арахамія і Олександр Дубінський, між якими через це виникла суперечка.
      • Згодом на детектор можуть прийти і інші нардепи, зокрема із "Голосу". У фракції заперечують, що представники депутата Антона Яценка могли пропонувати гроші усім членам цього комітету, а не лише "слугам народу".

      Читайте також: Дубінський, Арахамія та поліграф: як перевірятимуть нардепів та які це матиме наслідки

      Що за корупційна схема? За даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам. За ними стоять одіозні екснардепи Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським) і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).

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      24 жовтня
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Давид Арахамія Слуга народу Назар Холодницький "Слуг народу" перевірять на поліграфі САП НАБУ СБУ
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