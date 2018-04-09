Поета Бившева засудили за вірш "На незалежність України"

Поета та колишнього шкільного вчителя Олександра Бившева суд у Росії засудив до 330 годин обов'язкових робіт за публікацію "ВКонтакте" віршу під назвою "На незалежність України".

Про це пишуть "Грані.ру".

Слухання по суті справи тривали з 26 грудня минулого року. 45-річному Бившеву інкримінували статтю про розпалювання ненависті або ворожнечі.

Поета засудили публікацію ним віршу "На незалежність України", який був полемічною відповіддю на однойменну антиоду Йосипа Бродського.

Бившев свою провину не визнавав та зазначав, що має право на висловлення думки.

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Це вже не перша подібна справа щодо Бившева. Перші дві справи проти нього порушували одна за одною в 2014 році. Тоді поета також звинуватили у розпалюванні ненависті або ворожнечі.

Окрім того у січні 2018-го проти нього відкрили четверту справу. Цього разу за статтею перешкоджання правосуддю. Її відкрили за фактом публікацій поетом в соцмережах постів про хід судового розгляду.

А нещодавно стало відомо, що проти Бившева відкрили і п'яту справу. Її кваліфікували, як і перші три. Цього разу приводом до переслідування стала публікація Бившевим у вересні 2017 року двох віршів-мініатюр – "Російський дух" і "Могутня купа".