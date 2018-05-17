Поганий настрій і депресія: вчені назвали найпоширенішу причину

Біполярні розлади, депресія, поганий настрій та інші порушення, пов'язані з емоціями, найчастіше стаються через порушення добових ритмів активності і відпочинку.

Про це заявили вчені з Шотландії, Ірландії та Швеції, провівши дослідження, опубліковані в журналі Lancet Psychiatry.

З їхніх слів, люди через збій добових ритмів рідше відчувають себе щасливими і частіше відчувають самотність.

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Такі висновки вони зробили, проаналізувавши дані медичних записів про 500 тисяч осіб. Потім вчені відібрали групу у понад 90 тисяч осіб віком від 37 до 73 років.

Протягом 3 років вчені відстежували коливання добових ритмів цієї групи, вивчаючи особливості найактивніших періодів протягом дня.

Ті, у кого добові ритми були порушені сильніше, частіше стикалися з біполярним розладом і депресією, а також частіше відчували самотність,

– зазначили вчені.

Наразі вони працюватимуть над тим, щоб з'ясувати, що саме є причиною, а що наслідком – порушення добових ритмів чи психічний розлад.