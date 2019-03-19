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      Погашення бондів "Укрзалізниці" обвалило гривню

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      Гроші
      Гроші / epravda.com.ua

      "Укрзалізниця" спровокувала обвал курсу гривні, купивши валюту для погашення єврооблігацій на 175 мільйонів доларів.

      Про це пише Liga.net.

      Гривня різко подешевшала вперше з середини лютого: долар на міжбанку наблизився до позначки 27 грн за долар, євро знову дорожче 30 грн.

      "Укрзалізниця" повинна була погасити бонди на 175 млн доларів до 15 березня. Саме держкомпанія була основним покупцем валюти 13 і 14 березня.

      Щоб підтримати гривню, НБУ навіть довелося два дні поспіль виходити на міжбанк з найбільшими в цьому році продажами долара.

      За даними учасників ринку, НБУ 13 березня продав 80 млн доларів, 14 березня близько 30 млн доларів.

      З початку року регулятор тричі виходив на ринок з продажем валюти на загальну суму 57,3 млн доларів удвічі менше, ніж за два дні 13 та 14 березня.

      "Цей кейс розкрив головну проблему українського валютного ринку: його обсяг настільки невеликий, що ситуацію в корені можуть змінити кілька великих операцій",  пише Liga.net.

      Середні торги міжбанку зазвичай досягають 300-500 млн доларів за день, тому навіть 277 млн ​​доларів, які нерезиденти поступово вклали в гривневі ОВДП за з середини січня по березень, вистачило, щоб зміцнити гривню з 28,2 до 26,3 грн за долар.

      "І якщо до кінця березня подібних потрясінь бути не повинно, вже в середині квітня гривню чекає нова перевірка погашення короткострокових гривневих держоблігацій. Скупка ОВДП нерезидентами обвалила долар у січні", прогнозує Liga.net.

      На початку березня у Нацбанку повідомили, що сприятливі фактори забезпечують переважання пропозиції валюти над попитом на міжбанківському валютному ринку і зміцнення гривні.

      blog_ava
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      Теги: Укрзалізниця Фінанси НБУ
      Джерело: 24 Канал
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