Погашення бондів "Укрзалізниці" обвалило гривню

"Укрзалізниця" спровокувала обвал курсу гривні, купивши валюту для погашення єврооблігацій на 175 мільйонів доларів.

Про це пише Liga.net.

Гривня різко подешевшала вперше з середини лютого: долар на міжбанку наблизився до позначки 27 грн за долар, євро – знову дорожче 30 грн.

"Укрзалізниця" повинна була погасити бонди на 175 млн доларів до 15 березня. Саме держкомпанія була основним покупцем валюти 13 і 14 березня.

Щоб підтримати гривню, НБУ навіть довелося два дні поспіль виходити на міжбанк з найбільшими в цьому році продажами долара.

За даними учасників ринку, НБУ 13 березня продав 80 млн доларів, 14 березня – близько 30 млн доларів.

З початку року регулятор тричі виходив на ринок з продажем валюти на загальну суму 57,3 млн доларів – удвічі менше, ніж за два дні 13 та 14 березня.

"Цей кейс розкрив головну проблему українського валютного ринку: його обсяг настільки невеликий, що ситуацію в корені можуть змінити кілька великих операцій", – пише Liga.net.

Середні торги міжбанку зазвичай досягають 300-500 млн доларів за день, тому навіть 277 млн ​​доларів, які нерезиденти поступово вклали в гривневі ОВДП за з середини січня по березень, вистачило, щоб зміцнити гривню з 28,2 до 26,3 грн за долар.

"І якщо до кінця березня подібних потрясінь бути не повинно, вже в середині квітня гривню чекає нова перевірка – погашення короткострокових гривневих держоблігацій. Скупка ОВДП нерезидентами обвалила долар у січні", – прогнозує Liga.net.

На початку березня у Нацбанку повідомили, що сприятливі фактори забезпечують переважання пропозиції валюти над попитом на міжбанківському валютному ринку і зміцнення гривні.