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      Погладив – купи їжу: у Мексиці бездомний кіт проводив людей до полиці з кормом

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      Кіт Кролик у Мексиці став відомим за кілька днів
      Кіт Кролик у Мексиці став відомим за кілька днів / Колаж 24 каналу

      Кіт на ім'я Кролик став відомим у мексиканському місті П'єдрас-Неграс за кілька днів. Він зворушив людей, коли вів їх до полиці з котячим кормом в магазині.

      Кота назвали Кроликом через те, що у нього немає хвоста, повідомило видання Еuropa Рress.

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      Однак мешканці вражені кмітливістю тварини. Кіт запам'ятав, де у супермаркеті лежить котячий корм. У момент, коли до нього підходив чоловік, щоб погладити, тварина одразу бігла в магазин. Зупинялась біля полиці з кормом.

      Кіт кілька днів водив до полиці 33-річну вчительку Таню Лізбет Сантос Кой Товар. Жінка купувала корм, а згодом взагалі вирішила забрати Кролика до себе додому. Тваринка тепер має справжній дім.

      Кіт "просить" людей купити йому корм: відео

       

      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Новини України Курйозні новини Світ тварин Мексика
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