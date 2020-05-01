Погладив – купи їжу: у Мексиці бездомний кіт проводив людей до полиці з кормом

Кіт на ім'я Кролик став відомим у мексиканському місті П'єдрас-Неграс за кілька днів. Він зворушив людей, коли вів їх до полиці з котячим кормом в магазині.

Кота назвали Кроликом через те, що у нього немає хвоста, повідомило видання Еuropa Рress.

Читайте також 50 днів карантину: найкращі меми

Однак мешканці вражені кмітливістю тварини. Кіт запам'ятав, де у супермаркеті лежить котячий корм. У момент, коли до нього підходив чоловік, щоб погладити, тварина одразу бігла в магазин. Зупинялась біля полиці з кормом.

Кіт кілька днів водив до полиці 33-річну вчительку Таню Лізбет Сантос Кой Товар. Жінка купувала корм, а згодом взагалі вирішила забрати Кролика до себе додому. Тваринка тепер має справжній дім.

Кіт "просить" людей купити йому корм: відео