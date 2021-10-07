Погнуло корпус і обламало дзеркала: дерево повалилось на 3 авто в Дніпрі

У Дніпрі 7 жовтня від високого дерева відкололася величезна гілка, яка швидко полетіла на землю. Вона приземлилася на 3 припарковані автомобілі. В одному з них були погнуті дверцята, а в іншому обламане дзеркало.

Проте пошкодилися не лише вони. Під час падіння частина дерева ще обірвала кілька дротів електромережі.

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Хочуть отримати компенсацію

Це сталося на вулиці Гоголя в першій половині дня. Згодом туди приїхали комунальники, які почали різати повалену гілку. На фото помітно, що в автомобілів пошкодження не надто сильні.

Проте все ж інцидент завдав їм шкоди. Тому водії сказали, що планують звертатися до міськради для отримати компенсації.

Місце інциденту після приїзду комунальників / Фото "Інформатора"

Інший інцидент у місті

2 вересня в Дніпрі впало ціле дерево. Воно приземлилося на бік житлового будинку на вулиці Янтарна.

Гілки не лише пробили вікна й застрягли в них, а й заблокували вхід у під’їзд. Тому туди довелося одразу викликати співробітників ДСНС.