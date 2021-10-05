Дутиме сильний вітер, але буде сухо й сонячно: прогноз погоди на 6 жовтня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні середу, 6 жовтня, буде сухою, сонячною, однак вітряною. Найсильніші пориви очікують у західних та південно-східних областях. Водночас стовпчики термометрів сягатимуть у середньому +13…+15 градусів.
Синоптики прогнозують в Україні 6 жовтня незначне похолодання, посилення вітрів та відсутність опадів.
Читайте також Зливи й повені затопили північ Італії: дороги закривають, місцеві вибори – під загрозою зриву
Прогноз погоди в регіонах
Сухий та сонячний день очікують у всіх областях. Опадів в Україні не передбачають.
Вдень температура повітря трохи знизиться та у середньому сягатиме +13…+16 градусів. Вночі місцями очікують заморозки. За словами синоптикині Наталки Діденко, вони оминуть Закарпаття та значну частину Півдня, на решті ж територій у ніч на 6 жовтня буде холодно.
Крім того, дутимуть сильні вітри. Найпотужніші пориви очікують в західних областях, в Криму та Приазов'ї. Напрямок вітру буде переважно з південного сходу.
У Києві погода буде сухою та вітряною, повітря прогріється до +12…+14 градусів.
Погода у містах України 6 жовтня
Ужгород – +15...+17
Львів – +13...+15
Івано-Франківськ – +14...+16
Тернопіль – +14...+16
Чернівці – +13...+15
Хмельницький – +14...+16
Луцьк – +13...+15
Рівне – +13...+15
Житомир – +12...+14
Вінниця – +13...+15
Одеса – +14...+16
Миколаїв – +14...+16
Херсон – +16...+17
Сімферополь – +13...+15
Кропивницький – +13...+15
Черкаси – +13...+15
Чернігів – +12...+14
Суми – +12...+14
Полтава – +12...+14
Дніпро – +13...+15
Запоріжжя – +14...+16
Донецьк – +12...+14
Луганськ – +11...+13
Харків – +12...+14
Київ – +12...+14
Прогноз погоди на 6 жовтня / Карта Укргідрометцентру
Уривок допису Наталки Діденко:
Вітряно буде завтра в Україні.
Прогностична карта вітру (карта) каже, що 6-го жовтня найсильніші пориви очікуються в західних областях, в Криму та Приазов'ї.
Напрямок вітру – переважно з південного сходу.
Опадів у середу в Україні не передбачається.
Температура повітря залишається в теперішніх межах: вночі холодно, +2+9 градусів, місцями заморозки (виняток - Закарпаття та значна частина Півдня), вдень потепліє до +11+15, на Заході до +13+18 градусів.
У Києві 6-го жовтня передбачається суха погода.
Буде рвучким, некомфортним, південно-східний вітер.
Найближчої ночі в столиці +4+7 градусів, завтра вдень очікується +11+13 градусів.