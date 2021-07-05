Зливи та гроза: чи зміниться погода на Одещині протягом тижня

На Одещині синоптики прогнозують сильні опади впродовж 5 – 7 липня. Однак вже 8 липня погода покращиться. У п’ятницю температура сягне 32 градусів тепла.

Упродовж цього тижня погода буде хмарною. В середньому температура вночі становитиме 15 – 20 градусів тепла, а вдень – 24 – 25 градусів тепла.

Актуально Аномальна спека та грози: якою буде погода в липні

Прогноз погоди на 5 липня

За прогнозами синоптиків, 5 липня в Одесі будуть грози. Уночі буде хмарно та прогнозують короткочасні зливи. Вдень – хмарно з проясненнями, очікують сильні грози.

Вітер – північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Вдень становитиме 24 – 26 градусів вище нуля.

Прогноз погоди на 6 липня

У вівторок, 6 липня, буде помірно хмарно та очікують короткочасні зливи. Вітер – північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Місцями вдень можливі пориви вітру 15 – 18 метрів за секунду.

Вночі температура становитиме +15… +20 градусів тепла. Вдень – +24 – +29 градусів.

Прогноз погоди на 7 липня

На Одещині 7 липня також очікують помірну хмарність. Протягом дня прогнозують короткочасні зливи.

Температура повітря вночі коливатиметься від +15… +20 градусів. Вдень – від +25 до +30. Вітер – північно-західний, 9 – 14 метрів за секунду.

Прогноз погоди на 8 липня

За пронозами синоптиків, 8 липня, у четвер, буде хмарно з проясненнями. Протягом всієї доби опадів не передбачають.

Вітер – північно-східний, 9 – 14 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 15 – 20 градусів тепла. Вдень – 20 – 25 градусів тепла.

Прогноз погоди на 9 липня

У п'ятницю на Одещині, також буде помірно хмарно. Вітер – північно-східний, 9 – 14 метрів за секунду.

Уночі температура коливатиметься від 17 до 22 градусів тепла, удень становитиме 27 – 32 градуси тепла.

5 липня Одесу затопило . У місті оголосили штормове попередження. Протягом дня очікується гроза і вітер 9 – 14 метрів за секунду.



Прогноз погоди в Одесі 5 – 9 липня / Дані Укргідрометцентру