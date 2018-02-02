Прогноз погоди на 2 лютого: буде хмарно, але тепло, частину України накриє дощ

У п’ятницю, 2 лютого, погода в Україні, буде пасмурною. Дощі пройдуть над західними, північними та східними регіонами країни. На решті території буде хмарно, але без опадів. Однак збережеться плюсова температура.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко. За її даними, на Заході можливий, окрім дощу, мокрий сніг. Вітер переважно південний, 5-10 м/с, в Карпатах подекуди пориви 15-20 м/с. "Вночі найхолодніше на Сході, до -5…-8 градусів, найтепліше на Заході та Півдні +1…+5 градусів. Загалом в Україні 0…+3 градуси. Вдень 2 лютого Україна купатиметься у теплій погоді: +2…+7. на Заході та Півдні +6…+12 градусів", – зазначила Наталка Діденко. Читайте також: Лютий в Україні: синоптики дали прогноз У Києві 2 лютого хмарно, невеликий дощ, вночі 0…+2 тепла, вдень +4…+6 градусів Як попереджає Український Гідрометцентр, на дорогах Лівобережжя місцями ожеледиця. Прогноз погоди у містах України на п’ятницю, 2 лютого: Ужгород – +6…+8 Львів – +6…+8 Івано-Франківськ – +7…+9 Тернопіль – +7…+9 Чернівці – +7…+9 Хмельницький – +6…+8 Луцьк – +5…+7 Рівне – +5…+7 Житомир – +5…+7 Вінниця – +6…+8 Одеса – +8…+10 Миколаїв – +6…+8 Херсон – +8…+10 Сімферополь – +7…+9 Кропивницький – +4…+6 Черкаси – +4…+6 Чернігів – +3…+5 Суми – +2…+4 Полтава – +3…+5 Дніпро – +4…+6 Запоріжжя – +5…+7 Донецьк – +2…+4 Луганськ – +2…+4 Харків – +2…+4 Київ – +4…+6