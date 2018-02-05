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Прогноз погоди на 5 лютого: в Україні очікується різке похолодання, місцями сніг та ожеледиця

09:30, сьогодні 1199 Читать новость на русском
Погода на понеділок, 5 лютого
Погода на понеділок, 5 лютого

Погода у понеділок, 5 лютого, буде з частковими опадами. Все через циклон у Європі, через що дощі на Сході, Півдні та в Центрі аж по Черкащину, сніг – на Заході та трохи на Півночі. Окрім того, очікується суттєве похолодання.

За даними Українського гідрометцентру, температура різко знизиться: протягом доби до -4…-9 градусів, у північних, Волинській та Рівненській областях вночі до -9…-14 градусів; на півдні країни вночі 0…-5 градусів, вдень близько 0.

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Вночі у східних областях помірний, вдень у західних областях невеликий сніг; на решті території без істотних опадів. В Україні, крім півдня, на дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Щодо Києва, то за даними синоптика Наталки Діденко, у понеділок температура повітря опуститься до -4…-8 градусів. Надалі – ще нижче.

Прогноз погоди у містах України на понеділок, 5 лютого:

Ужгород – -1…-3

Львів – -3…-5

Івано-Франківськ – -3…-5

Тернопіль – -3…-5

Чернівці – -2…-4

Хмельницький – -3…-5

Луцьк – -4…-6

Рівне – -5…-7

Житомир – -5…-7

Вінниця – -2…-4

Одеса – 0…+2

Миколаїв – -1…+1

Херсон – -1…+1

Сімферополь – -1…+1

Кропивницький – -2…-4

Черкаси – -4…-6

Чернігів – -5…-7

Суми – -5…-7

Полтава – -4…-6

Дніпро – -2…-4

Запоріжжя – -1…+1

Донецьк – -2…-4

Луганськ – -3…-5

Харків – -4…-6

Київ – -5…-7

Погода в Україні у понеділок, 5 лютого

Теги: Новини України Негода в Україні Погода
Джерело: 24 Канал
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