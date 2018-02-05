Прогноз погоди на 5 лютого: в Україні очікується різке похолодання, місцями сніг та ожеледиця
Погода у понеділок, 5 лютого, буде з частковими опадами. Все через циклон у Європі, через що дощі на Сході, Півдні та в Центрі аж по Черкащину, сніг – на Заході та трохи на Півночі. Окрім того, очікується суттєве похолодання.
За даними Українського гідрометцентру, температура різко знизиться: протягом доби до -4…-9 градусів, у північних, Волинській та Рівненській областях вночі до -9…-14 градусів; на півдні країни вночі 0…-5 градусів, вдень близько 0.
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Вночі у східних областях помірний, вдень у західних областях невеликий сніг; на решті території без істотних опадів. В Україні, крім півдня, на дорогах ожеледиця.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Щодо Києва, то за даними синоптика Наталки Діденко, у понеділок температура повітря опуститься до -4…-8 градусів. Надалі – ще нижче.
Прогноз погоди у містах України на понеділок, 5 лютого:
Ужгород – -1…-3
Львів – -3…-5
Івано-Франківськ – -3…-5
Тернопіль – -3…-5
Чернівці – -2…-4
Хмельницький – -3…-5
Луцьк – -4…-6
Рівне – -5…-7
Житомир – -5…-7
Вінниця – -2…-4
Одеса – 0…+2
Миколаїв – -1…+1
Херсон – -1…+1
Сімферополь – -1…+1
Кропивницький – -2…-4
Черкаси – -4…-6
Чернігів – -5…-7
Суми – -5…-7
Полтава – -4…-6
Дніпро – -2…-4
Запоріжжя – -1…+1
Донецьк – -2…-4
Луганськ – -3…-5
Харків – -4…-6
Київ – -5…-7
Погода в Україні у понеділок, 5 лютого