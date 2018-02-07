Прогноз погоди на 7 лютого: в Україні починається відлига
Погода найближчої доби, 7 лютого, не зазнає суттєвих змін. По всій території України буде морозно, місцями температура опуститься до -20 градусів.
Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.
"Вночі 7 лютого морози ще втримаються і будуть десь такі ж, -8…-14 градусів, місцями на заході -15…-20, на півдні -1…-6 градусів", – розповіла синоптик.
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При цьому вдень 7 лютого температура повітря підвищиться і становитиме від -4 градусів морозу до +1 тепла, а на Півдні +1…+4 градуси.
Опади малоймовірні, однак вранці прогнозують вночі й вранці ожеледиця на дорогах.
У Києві в ніч на середу -9…-12 градусів, вдень 7-го лютого потепліє до 0…-2 градусів морозу.
Прогноз погоди на середу, 7 лютого, у містах України:
Ужгород – +5…+7
Львів – 0…-2
Івано-Франківськ – -1…-3
Тернопіль – -1…-3
Чернівці – 0…-2
Хмельницький – -1…-3
Луцьк – -1…-3
Рівне – -1…-3
Житомир – -1…-3
Вінниця – 0…-2
Одеса – +3…+5
Миколаїв – +5…+7
Херсон – +4…+6
Сімферополь – +4…+6
Кропивницький – +1…+3
Черкаси – +1…+3
Чернігів – -2…-4
Суми – -3…-5
Полтава – -1...+1
Дніпро – +2…+4
Запоріжжя – +2…+4
Донецьк – +1…+3
Луганськ – 0…+2
Харків – -1…+1
Київ – -1…-3