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Прогноз погоди на 7 лютого: в Україні починається відлига

09:05, сьогодні 959
Прогноз погоди на 7 лютого
Прогноз погоди на 7 лютого / alex-shutyuk.livejournal.com

Погода найближчої доби, 7 лютого, не зазнає суттєвих змін. По всій території України буде морозно, місцями температура опуститься до -20 градусів.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.

"Вночі 7 лютого морози ще втримаються і будуть десь такі ж, -8…-14 градусів, місцями на заході -15…-20, на півдні -1…-6 градусів", – розповіла синоптик.

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При цьому вдень 7 лютого температура повітря підвищиться і становитиме від -4 градусів морозу до +1 тепла, а на Півдні +1…+4 градуси.

Опади малоймовірні, однак вранці прогнозують вночі й вранці ожеледиця на дорогах.

У Києві в ніч на середу -9…-12 градусів, вдень 7-го лютого потепліє до 0…-2 градусів морозу.

Прогноз погоди на середу, 7 лютого, у містах України:

Ужгород – +5…+7

Львів – 0…-2

Івано-Франківськ – -1…-3

Тернопіль – -1…-3

Чернівці – 0…-2

Хмельницький – -1…-3

Луцьк – -1…-3

Рівне – -1…-3

Житомир – -1…-3

Вінниця – 0…-2

Одеса – +3…+5

Миколаїв – +5…+7

Херсон – +4…+6

Сімферополь – +4…+6

Кропивницький – +1…+3

Черкаси – +1…+3

Чернігів – -2…-4

Суми – -3…-5

Полтава – -1...+1

Дніпро – +2…+4

Запоріжжя – +2…+4

Донецьк – +1…+3

Луганськ – 0…+2

Харків – -1…+1

Київ – -1…-3

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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