Прогноз погоди на 6 лютого: у деяких областях будуть сніг і морози, на півдні – весна
Погода 6 лютого в Україні буде морозяною – загалом мінімальна температура повітря становитиме 8-10 градусів морозу. Крім того, у деяких областях очікується сніг.
Про це пише відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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Мінімальна температура повітря найближчої доби, 6 лютого, становитиме -4 – -12 градусів, на Заході очікується до -14 градусів. Протягом дня в Україні максимальна температура спостерігатиметься на рівні -2 – -6 градусів. У південній частині, у Дніпрі, Черкасах, Донецьку, Кропивницькому, Вінниці та їхніх областях – від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. У Києві буде без опадів: удень – -2 – -3 градуси,
– зазначає фахівець.
Крім того, за її словами, сніг випаде на Заході та вздовж смуги Одеса – Миколаїв – Кропивницький – Полтава – Суми, щоправда більша частина України все ж перебуватиме "у сухому повітрі".
Прогноз погоди на вівторок, 6 лютого, у містах України:
Ужгород – 0…-2
Львів – -5…-7
Івано-Франківськ – -3…-5
Тернопіль – -4…-6
Чернівці – -2…-4
Хмельницький – -3…-5
Луцьк – -4…-6
Рівне – -4…-6
Житомир – -4…-6
Вінниця – -4…-6
Одеса – +3…+5
Миколаїв – +2…+4
Херсон – +2…+4
Сімферополь – +4…+6
Кропивницький – 0…-2
Черкаси – -2…-4
Чернігів – -3…-5
Суми – -3…-5
Полтава – -1…-3
Дніпро – -1…+1
Запоріжжя – +1…+3
Донецьк – -1…+1
Луганськ – -1…+1
Харків – -2…-4
Київ – -6…-8
В Українському гідрометцентрі своєю чергою заявляють, що 6 лютого в Україні невеликий сніг очікується на Правобережжі та у решті областей, окрім низки на Заході та на Приазов’ї.
"На дорогах північної половини країни подекуди очікується ожеледиця. Вітер – південно-західний, на Лівобережжі – південно-східний,а швидкість його становитиме 5-10 метрів за секунду. Температура спостерігатиметься на рівні 1-6 градусів морозу, у південній частині – 0-5 градусів тепла", – додають синоптики.
Прогноз погоди на 6 лютого в Україні від Укргідрометцентру