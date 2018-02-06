Прогноз погоди на 6 лютого: у деяких областях будуть сніг і морози, на півдні – весна

Погода 6 лютого в Україні буде морозяною – загалом мінімальна температура повітря становитиме 8-10 градусів морозу. Крім того, у деяких областях очікується сніг.

Про це пише відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Мінімальна температура повітря найближчої доби, 6 лютого, становитиме -4 – -12 градусів, на Заході очікується до -14 градусів. Протягом дня в Україні максимальна температура спостерігатиметься на рівні -2 – -6 градусів. У південній частині, у Дніпрі, Черкасах, Донецьку, Кропивницькому, Вінниці та їхніх областях – від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. У Києві буде без опадів: удень – -2 – -3 градуси,

– зазначає фахівець.

Крім того, за її словами, сніг випаде на Заході та вздовж смуги Одеса – Миколаїв – Кропивницький – Полтава – Суми, щоправда більша частина України все ж перебуватиме "у сухому повітрі".

Прогноз погоди на вівторок, 6 лютого, у містах України:

Ужгород – 0…-2

Львів – -5…-7

Івано-Франківськ – -3…-5

Тернопіль – -4…-6

Чернівці – -2…-4

Хмельницький – -3…-5

Луцьк – -4…-6

Рівне – -4…-6

Житомир – -4…-6

Вінниця – -4…-6

Одеса – +3…+5

Миколаїв – +2…+4

Херсон – +2…+4

Сімферополь – +4…+6

Кропивницький – 0…-2

Черкаси – -2…-4

Чернігів – -3…-5

Суми – -3…-5

Полтава – -1…-3

Дніпро – -1…+1

Запоріжжя – +1…+3

Донецьк – -1…+1

Луганськ – -1…+1

Харків – -2…-4

Київ – -6…-8

В Українському гідрометцентрі своєю чергою заявляють, що 6 лютого в Україні невеликий сніг очікується на Правобережжі та у решті областей, окрім низки на Заході та на Приазов’ї.

"На дорогах північної половини країни подекуди очікується ожеледиця. Вітер – південно-західний, на Лівобережжі – південно-східний,а швидкість його становитиме 5-10 метрів за секунду. Температура спостерігатиметься на рівні 1-6 градусів морозу, у південній частині – 0-5 градусів тепла", – додають синоптики.



Прогноз погоди на 6 лютого в Україні від Укргідрометцентру