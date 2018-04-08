Прогноз погоди на 9 квітня: весна вступила у свої права, а в деяких областях буде майже літо

Погода в Україні у понеділок, 9 квітня, буде тепло та сонячно, хоча майже на всій території України на небі можна буде побачити хмари. Опади не очікуються. Температура повітря у середньому становитиме 20 градусів тепла.

Відповідну інформацію оприлюднив Гідрометцентр на своєму офіційному сайті.

Як зазначають синоптики, погоду в Україні буде визначати область високого тиску.

Так, найтепліше буде на Львівщині та на Закарпатті, де температура підніметься до 21 – 23 градусів вище нуля, а найхолодніше очікується на Луганщині - +16 - +18 градусів. На узбережжі ж морів фахівці прогнозують до 16 градусів тепла.

Прогноз погоди на вівторок, 9 квітня, у містах України:

Ужгород – +21…+23

Львів – +21…+23

Івано-Франківськ – +20…+22

Тернопіль – +19…+21

Чернівці – +20…+22

Хмельницький – +19…+21

Луцьк – +20…+22

Рівне – +20…+22

Житомир – +19…+21

Вінниця – +19…+21

Одеса – +15…+17

Миколаїв – +19…+21

Херсон – +18…+20

Сімферополь – +17…+19

Кропивницький – +18…+20

Черкаси – +19…+21

Чернігів – +18…+20

Суми – +17…+19

Полтава – +19…+21

Дніпро – +18…+20

Запоріжжя – +17…+19

Донецьк – +17…+19

Луганськ – +16…+18

Харків – +18…+20

Київ – +18…+20

Додамо, що вітер здебільшого буде південно-східним, а швидкість його становитиме 5-10 метрів за секунду, а на Приазов'ї очікуються пориви до 15-20 метрів за секунду.

Щодо Києва, тот ту у понеділок, 9 квітня, буде без опадів, а температура повітря підніметься до 18-20 метрів за секунду.

До слова, за даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 09 квітня найвища температура вдень була 23,8 тепла в 1972року, а найнижча – вночі 5,1 морозу в 1896 року



Прогноз погоди в Україні на 9 квітня від Укргідрометцентру