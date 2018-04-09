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Прогноз погоди на 10 квітня: захід заллють дощі з грозами, у решті областей – тепло та сонячно

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Прогноз погоди в Україні на вівторок, 10 квітня: на заході пройдуть короткочасні дощі, на решті території – тепло та без опадів
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 10 квітня: на заході пройдуть короткочасні дощі, на решті території – тепло та без опадів / Фото з відкритих джерел

Погода в Україні у вівторок, 10 квітня, буде здебільшого сонячною з температурою повітря у понад 23 градуси, хоча на заході стовпчики термометрів піднімуться до +25. Щоправда, на Закарпатті та на Львівщині є ймовірність короткочасного дощу та, можливо, навіть із грозою.

Про це пише відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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За її словами, така погода пояснюється потужною областю високого атмосферного тиску, антициклоном, що спостерігається над Україною.

Як підкреслює фахівець, максимальна температура повітря в Україні становитиме +16 – +23 градуси, а на Заході стовпчики термометрів піднімуться до +25, натомість на узбережжях морів місцями очкується +12 – +14 градусів.

"Є один нюанс. 10 квітня на Закарпатті та на Львівщині є ймовірність короткочасного дощу та, можливо, навіть із грозою. Візьміть це до уваги разом із маленькою парасолею. У Києві 10 квітня буде чисте небо, сонячно та вдень термометри показуватимуть +20 градусів", – додає Наталка Діденко.

Прогноз погоди на вівторок, 10 квітня, у містах України:

Ужгород – +19…+21

Львів – +22…+24

Івано-Франківськ – +21…+23

Тернопіль – +20…+22

Чернівці – +22…+24

Хмельницький – +22…+24

Луцьк – +22…+24

Рівне – +22…+24

Житомир – +20…+22

Вінниця – +20…+22

Одеса – +14…+16

Миколаїв – +20…+22

Херсон – +19…+21

Сімферополь – +20…+22

Кропивницький – +19…+21

Черкаси – +18…+20

Чернігів – +18…+20

Суми – +17…+19

Полтава – +17…+19

Дніпро – +18…+20

Запоріжжя – +17…+19

Донецьк – +18…+20

Луганськ – +17…+19

Харків – +18…+20

Київ – +19…+21

В Українському гідрометцентрі своєю чергою також прогнозують невеликий короткочасний дощ з грозою на Закарпатті та на Прикарпатті, а на решті території України, як переконують синоптики, буде без опадів.

"Температура повітря вдень становитиме +18 - +23 градуси, а на узбережжі морів та у Карпатах – +12-+17 градусів. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метрів за секунду", – констатують у представники гідрометцентру.

До слова, 10 квітня найтепліше в Україні буде на Львівщині, Волині, Рівненщині, Хмельниччині та на Буковині – +22 - +24 градуси, а найхолодніше – на Луганщині та Сумщині, де стовпчики термометрів піднімуться лише до +17 – +19 градусів.

Погода. Україна, негода, тепло, сонячно, 10 квітня
Прогноз погоди в Україні на 10 квітня від Укргідрометцентру

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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