Прогноз погоди на 10 квітня: захід заллють дощі з грозами, у решті областей – тепло та сонячно
Погода в Україні у вівторок, 10 квітня, буде здебільшого сонячною з температурою повітря у понад 23 градуси, хоча на заході стовпчики термометрів піднімуться до +25. Щоправда, на Закарпатті та на Львівщині є ймовірність короткочасного дощу та, можливо, навіть із грозою.
Про це пише відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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За її словами, така погода пояснюється потужною областю високого атмосферного тиску, антициклоном, що спостерігається над Україною.
Як підкреслює фахівець, максимальна температура повітря в Україні становитиме +16 – +23 градуси, а на Заході стовпчики термометрів піднімуться до +25, натомість на узбережжях морів місцями очкується +12 – +14 градусів.
"Є один нюанс. 10 квітня на Закарпатті та на Львівщині є ймовірність короткочасного дощу та, можливо, навіть із грозою. Візьміть це до уваги разом із маленькою парасолею. У Києві 10 квітня буде чисте небо, сонячно та вдень термометри показуватимуть +20 градусів", – додає Наталка Діденко.
Прогноз погоди на вівторок, 10 квітня, у містах України:
Ужгород – +19…+21
Львів – +22…+24
Івано-Франківськ – +21…+23
Тернопіль – +20…+22
Чернівці – +22…+24
Хмельницький – +22…+24
Луцьк – +22…+24
Рівне – +22…+24
Житомир – +20…+22
Вінниця – +20…+22
Одеса – +14…+16
Миколаїв – +20…+22
Херсон – +19…+21
Сімферополь – +20…+22
Кропивницький – +19…+21
Черкаси – +18…+20
Чернігів – +18…+20
Суми – +17…+19
Полтава – +17…+19
Дніпро – +18…+20
Запоріжжя – +17…+19
Донецьк – +18…+20
Луганськ – +17…+19
Харків – +18…+20
Київ – +19…+21
В Українському гідрометцентрі своєю чергою також прогнозують невеликий короткочасний дощ з грозою на Закарпатті та на Прикарпатті, а на решті території України, як переконують синоптики, буде без опадів.
"Температура повітря вдень становитиме +18 - +23 градуси, а на узбережжі морів та у Карпатах – +12-+17 градусів. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метрів за секунду", – констатують у представники гідрометцентру.
До слова, 10 квітня найтепліше в Україні буде на Львівщині, Волині, Рівненщині, Хмельниччині та на Буковині – +22 - +24 градуси, а найхолодніше – на Луганщині та Сумщині, де стовпчики термометрів піднімуться лише до +17 – +19 градусів.
Прогноз погоди в Україні на 10 квітня від Укргідрометцентру