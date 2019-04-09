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      Прогноз погоди на 10 квітня: в Україну йдуть дощі з грозами, але потепліє до +20 градусів

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      Погода 10 квітня 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 10 квітня в Україні / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у середу, 10 квітня, буде дощовою, але дуже теплою. Повітря прогріється до +20+22 градусів, проте у західних регіонах буде холодніше – +9+11 градусів. Весняні грози можливі у центральних і південних регіонах.

      Як розповіла синоптик Наталка Діденко, 10 квітня дощі накриють більшу частину України, лише жителів Сходу, Волинської та Рівненської областей буде радувати суха погода, весняне сонце і потепління.

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      Опади будуть періодичні, але не припинятимуться ні вдень, ні вночі.

      Температура повітря втримається у межах +15+20 градусів, у західних областях буде свіжіше – +8+14 градусів,
      – додала синоптик.

      Дощі принесуть з собою грози у Вінницьку, Кропивницьку, Миколаївську та Одеську області. Проте, погода буде спокійною, а пориви вітру сягатимуть лише 5-10 метрів за секунду.

      У Києві в середу дощі будуть локальними. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +8+10 градусів, а вдень потепліє до +14+16 градусів. 

      Прогноз погоди на середу, 10 квітня, у містах України:

      Ужгород – +17…+19

      Львів – +10…+12

      Івано-Франківськ – +10…+12

      Тернопіль – +11…+13

      Чернівці – +11…+13

      Хмельницький – +11…+13

      Луцьк – +9…+11

      Рівне – +10…+12

      Житомир – +15…+17

      Вінниця – +17…+19

      Одеса – +16…+18

      Миколаїв – +18…+20

      Херсон – +17…+19

      Сімферополь – +16…+18

      Кропивницький – +20…+22

      Черкаси – +19…+21

      Чернігів – +16…+18

      Суми – +17…+19

      Полтава – +19…+21

      Дніпро – +20…+22

      Запоріжжя – +17…+19

      Донецьк – +19…+21

      Луганськ – +19…+21

      Харків – +20…+22

      Київ – +15…+17


      Прогноз погоди в Україні 10 квітня, від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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