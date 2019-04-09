Прогноз погоди на 10 квітня: в Україну йдуть дощі з грозами, але потепліє до +20 градусів

Погода в Україні у середу, 10 квітня, буде дощовою, але дуже теплою. Повітря прогріється до +20+22 градусів, проте у західних регіонах буде холодніше – +9+11 градусів. Весняні грози можливі у центральних і південних регіонах.

Як розповіла синоптик Наталка Діденко, 10 квітня дощі накриють більшу частину України, лише жителів Сходу, Волинської та Рівненської областей буде радувати суха погода, весняне сонце і потепління.

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Опади будуть періодичні, але не припинятимуться ні вдень, ні вночі.

Температура повітря втримається у межах +15+20 градусів, у західних областях буде свіжіше – +8+14 градусів,

– додала синоптик.

Дощі принесуть з собою грози у Вінницьку, Кропивницьку, Миколаївську та Одеську області. Проте, погода буде спокійною, а пориви вітру сягатимуть лише 5-10 метрів за секунду.

У Києві в середу дощі будуть локальними. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +8+10 градусів, а вдень потепліє до +14+16 градусів.

Прогноз погоди на середу, 10 квітня, у містах України:

Ужгород – +17…+19

Львів – +10…+12

Івано-Франківськ – +10…+12

Тернопіль – +11…+13

Чернівці – +11…+13

Хмельницький – +11…+13

Луцьк – +9…+11

Рівне – +10…+12

Житомир – +15…+17

Вінниця – +17…+19

Одеса – +16…+18

Миколаїв – +18…+20

Херсон – +17…+19

Сімферополь – +16…+18

Кропивницький – +20…+22

Черкаси – +19…+21

Чернігів – +16…+18

Суми – +17…+19

Полтава – +19…+21

Дніпро – +20…+22

Запоріжжя – +17…+19

Донецьк – +19…+21

Луганськ – +19…+21

Харків – +20…+22

Київ – +15…+17



Прогноз погоди в Україні 10 квітня, від Укргідрометцентру