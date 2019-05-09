Прогноз погоди на 10 травня: дощі в Україні ще затримаються
Погода в Україні у п'ятницю, 10 травня, буде дощовою, але теплою. Чергова порція вологи прийде із заходу Європи.
У східних та південно-східних областях буде переважно суха погода, повідомила синоптик Наталка Діденко. Найвища температура повітря в Україні буде від +17 до +20 градусів.
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На решті території України протягом дня очікується +13+18 градусів тепла, а на Заході – +10+15 градусів. Синоптики обіцяють дощі та грози у західних та центральних областях.
Звичайно, будуть прояснення, дощі не литимуть безперервно, ми – не тропіки, але, схоже, хочемо ними трохи побути,
– зазначила Наталка Діденко.
Синоптик додала, що наразі беззаперечного сухого періоду із стійким антициклоном не видно.
У Києві 10 травня – періодично дощ або мряка. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться від +17 до +19 градусів.
Прогноз погоди на п’ятницю, 10 травня, у містах України:
Ужгород – +16…+18
Львів – +15…+17
Івано-Франківськ – +16…+18
Тернопіль – +16…+18
Чернівці – +15…+17
Хмельницький – +17…+19
Луцьк – +15…+17
Рівне – +16…+18
Житомир – +16…+18
Вінниця – +16…+18
Одеса – +14…+16
Миколаїв – +17…+19
Херсон – +18…+20
Сімферополь – +18…+20
Кропивницький – +17…+19
Черкаси – +17…+19
Чернігів – +18…+20
Суми – +17…+19
Полтава – +17…+19
Дніпро – +18…+20
Запоріжжя – +18…+20
Донецьк – +17…+19
Луганськ – +18…+20
Харків – +18…+20
Київ – +17…+19
Прогноз погоди на 10 травня в Україні від Укргідрометцентру