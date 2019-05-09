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      Прогноз погоди на 10 травня: дощі в Україні ще затримаються

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      Погода 10 травня 2019 Україна - яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 10 травня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у п'ятницю, 10 травня, буде дощовою, але теплою. Чергова порція вологи прийде із заходу Європи.

      У східних та південно-східних областях буде переважно суха погода, повідомила синоптик Наталка Діденко. Найвища температура повітря в Україні буде від +17 до +20 градусів.

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      На решті території України протягом дня очікується +13+18 градусів тепла, а на Заході – +10+15 градусів. Синоптики обіцяють дощі та грози у західних та центральних областях.

      Звичайно, будуть прояснення, дощі не литимуть безперервно, ми – не тропіки, але, схоже, хочемо ними трохи побути,
      – зазначила Наталка Діденко.

      Синоптик додала, що наразі беззаперечного сухого періоду із стійким антициклоном не видно.

      У Києві 10 травня – періодично дощ або мряка. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться від +17 до +19 градусів.

      Прогноз погоди на п’ятницю, 10 травня, у містах України:

      Ужгород – +16…+18

      Львів – +15…+17

      Івано-Франківськ – +16…+18

      Тернопіль – +16…+18

      Чернівці – +15…+17

      Хмельницький – +17…+19

      Луцьк – +15…+17

      Рівне – +16…+18

      Житомир – +16…+18

      Вінниця – +16…+18

      Одеса – +14…+16

      Миколаїв – +17…+19

      Херсон – +18…+20

      Сімферополь – +18…+20

      Кропивницький – +17…+19

      Черкаси – +17…+19

      Чернігів – +18…+20

      Суми – +17…+19

      Полтава – +17…+19

      Дніпро – +18…+20

      Запоріжжя – +18…+20

      Донецьк – +17…+19

      Луганськ – +18…+20

      Харків – +18…+20

      Київ – +17…+19

      погода 10 травня україна дощ
      Прогноз погоди на 10 травня в Україні від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      Теги: Новини України Погода
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