Прогноз погоди на 10 вересня: дощі з грозами по всій Україні
Погоду в Україні у понеділок, 10 вересня, визначатиме циклон. Практично в усіх регіонах прогнозують дощі з грозами. Лише у Києві збережеться відносно сонячна погода.
Порівняно з майже спекою на вихідних, з понеділка в Україні очікують відчутне зниження температури повітря.
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Про це у своєму Facebook пише синоптик Наталка Діденко.
Вона влучно зауважила, що попри циклон, який вирує над Україною, суттєво пощастило Києву. За словами синоптика, столиця пречудово втиснулась у сонячну продовгувату смужку.
Водночас найсильніших дощів варто очікувати у сусідніх з Київською областях – на Полтавщині, Черкащині, у Кропивницькому та Дніпрі з районами.
У понеділок циклон мігруватиме у західні області, де також варто підготуватись до ймовірних опадів.
Температура повітря лише у східних областях прогріється до майже літніх +26. У решті регіонів пануватиме приємна осіння прохолода.
Прогноз погоди на понеділок, 10 вересня, у містах України:
Ужгород – +24…+26
Львів – +20…+22
Івано-Франківськ – +18…+20
Тернопіль – +19…+21
Чернівці – +19…+21
Хмельницький – +19…+21
Луцьк – +20…+22
Рівне – +20…+22
Житомир – +20…+22
Вінниця – +20…+22
Одеса – +17…+19
Миколаїв – +21…+23
Херсон – +23…+25
Сімферополь – +23…+25
Кропивницький – +21…+23
Черкаси – +20…+22
Чернігів – +21…+23
Суми – +22…+24
Полтава – +20…+22
Дніпро – +21…+23
Запоріжжя – +24…+26
Донецьк – +24…+26
Луганськ – +24…+26
Харків – +24…+26
Київ – +19…+21
Прогноз погоди в Україні на понеділок, 10 вересня