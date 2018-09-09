Прогноз погоди на 10 вересня: дощі з грозами по всій Україні

Погоду в Україні у понеділок, 10 вересня, визначатиме циклон. Практично в усіх регіонах прогнозують дощі з грозами. Лише у Києві збережеться відносно сонячна погода.

Порівняно з майже спекою на вихідних, з понеділка в Україні очікують відчутне зниження температури повітря.

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Про це у своєму Facebook пише синоптик Наталка Діденко.

Вона влучно зауважила, що попри циклон, який вирує над Україною, суттєво пощастило Києву. За словами синоптика, столиця пречудово втиснулась у сонячну продовгувату смужку.

Водночас найсильніших дощів варто очікувати у сусідніх з Київською областях – на Полтавщині, Черкащині, у Кропивницькому та Дніпрі з районами.

У понеділок циклон мігруватиме у західні області, де також варто підготуватись до ймовірних опадів.

Температура повітря лише у східних областях прогріється до майже літніх +26. У решті регіонів пануватиме приємна осіння прохолода.

Прогноз погоди на понеділок, 10 вересня, у містах України:

Ужгород – +24…+26

Львів – +20…+22

Івано-Франківськ – +18…+20

Тернопіль – +19…+21

Чернівці – +19…+21

Хмельницький – +19…+21

Луцьк – +20…+22

Рівне – +20…+22

Житомир – +20…+22

Вінниця – +20…+22

Одеса – +17…+19

Миколаїв – +21…+23

Херсон – +23…+25

Сімферополь – +23…+25

Кропивницький – +21…+23

Черкаси – +20…+22

Чернігів – +21…+23

Суми – +22…+24

Полтава – +20…+22

Дніпро – +21…+23

Запоріжжя – +24…+26

Донецьк – +24…+26

Луганськ – +24…+26

Харків – +24…+26

Київ – +19…+21



Прогноз погоди в Україні на понеділок, 10 вересня