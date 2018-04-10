19:06
10 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
10°C
19°C 5°C
  • середа
    22°C 8°C
  • четвер
    15°C 11°C
  • п'ятниця
    19°C 8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Попівський блатняк. Камікадзе
Вєсті Кремля
18:57, 7 квітня
Вєсті. UA. Жир. Альфонс Бойко. Добкін шукає нових Шевченка та Франка
Вєсті.UA
18:31, 7 квітня
Резиденції послів, гольф-клуби для дипломатів: хто стоїть за розкраданням столичної землі
ЦРУ
09:45, 6 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Базарна естетика дев’яностих
Згадати все
20:38, 9 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Прогноз погоди на 11 квітня: в Україні сонячно, лише на Заході ймовірні дощі

108 Читать новость на русском
Прогноз погоди в Україні на 11 квітня
Прогноз погоди в Україні на 11 квітня

Погода в Україні у середу, 11 квітня, буде сонячною – до +20…+25 градусів. Ймовірні дощі лише на заході країни, а на півночі – поривчастий вітер.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її даними, у північних районах Чернігівської та Сумської областей, а також на узбережжях морів буде місцями +12…+15 градусів.

Читайте також: Цього тижня Україну накриють магнітні бурі: що це таке та кому їх слід остерігатися

Український Гідрометцентр попереджає, що вночі та вранці у південній частині подекуди туман. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

Щодо столиці, то у Києві 11 квітня буде сухо, сонячно, з періодично рвучким вітром, вночі +7+10, протягом дня повітря прогріється до +22 градусів.

Температура вночі +6…+11 градусів, у східних областях та Карпатах +2…+7 градусів.

Синоптик попереджає, що через суху погоду та поривчастий вітер є загроза виникнення пожеж.

Прогноз погоди на середу, 11 квітня, у містах України:

Ужгород – +21…+23

Львів – +21…+23

Івано-Франківськ – +21…+23

Тернопіль – +21…+23

Чернівці – +21…+23

Хмельницький – +21…+23

Луцьк – +19…+21

Рівне – +19…+21

Житомир – +21…+23

Вінниця – +21…+23

Одеса – +18…+20

Миколаїв – +21…+23

Херсон – +21…+23

Сімферополь – +20…+22

Кропивницький – +20…+22

Черкаси – +20…+22

Чернігів – +17…+19

Суми – +17…+19

Полтава – +19…+21

Дніпро – +19…+21

Запоріжжя – +21…+23

Донецьк – +20…+22

Луганськ – +19…+21

Харків – +18…+20

Київ – +20…+22

Прогноз погоди на 11 квітня від Українського гідрометцентру

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Джордж Бату: У відкритому космосі Франческа була би командиром
сьогодні, 19:01 Джордж Бату: У відкритому космосі Франческа була би командиром
Євгенія Мазур 26
Поминальні дні: російські окупанти просять місцевих не приходити на могили (18+)
сьогодні, 17:01 Поминальні дні: російські окупанти просять місцевих не приходити на могили (18+)
Олексій Чибісов 2073
Як українці ставляться до Сталіна: оприлюднили резонансне дослідження
сьогодні, 15:46 Як українці ставляться до Сталіна: оприлюднили резонансне дослідження
989
Юля та мільйони Каддафі: чи фінансував диктатор Тимошенко?
сьогодні, 16:01 Юля та мільйони Каддафі: чи фінансував диктатор Тимошенко?
Наталія Лебідь 729
сьогодні, 15:58 "Дієта від Трампа": скільки втратили російські мільярдери за останні дні
596
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук