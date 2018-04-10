Прогноз погоди на 11 квітня: в Україні сонячно, лише на Заході ймовірні дощі
Погода в Україні у середу, 11 квітня, буде сонячною – до +20…+25 градусів. Ймовірні дощі лише на заході країни, а на півночі – поривчастий вітер.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
За її даними, у північних районах Чернігівської та Сумської областей, а також на узбережжях морів буде місцями +12…+15 градусів.
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Український Гідрометцентр попереджає, що вночі та вранці у південній частині подекуди туман. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.
Щодо столиці, то у Києві 11 квітня буде сухо, сонячно, з періодично рвучким вітром, вночі +7+10, протягом дня повітря прогріється до +22 градусів.
Температура вночі +6…+11 градусів, у східних областях та Карпатах +2…+7 градусів.
Синоптик попереджає, що через суху погоду та поривчастий вітер є загроза виникнення пожеж.
Прогноз погоди на середу, 11 квітня, у містах України:
Ужгород – +21…+23
Львів – +21…+23
Івано-Франківськ – +21…+23
Тернопіль – +21…+23
Чернівці – +21…+23
Хмельницький – +21…+23
Луцьк – +19…+21
Рівне – +19…+21
Житомир – +21…+23
Вінниця – +21…+23
Одеса – +18…+20
Миколаїв – +21…+23
Херсон – +21…+23
Сімферополь – +20…+22
Кропивницький – +20…+22
Черкаси – +20…+22
Чернігів – +17…+19
Суми – +17…+19
Полтава – +19…+21
Дніпро – +19…+21
Запоріжжя – +21…+23
Донецьк – +20…+22
Луганськ – +19…+21
Харків – +18…+20
Київ – +20…+22
Прогноз погоди на 11 квітня від Українського гідрометцентру