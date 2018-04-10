Прогноз погоди на 11 квітня: в Україні сонячно, лише на Заході ймовірні дощі

Погода в Україні у середу, 11 квітня, буде сонячною – до +20…+25 градусів. Ймовірні дощі лише на заході країни, а на півночі – поривчастий вітер.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її даними, у північних районах Чернігівської та Сумської областей, а також на узбережжях морів буде місцями +12…+15 градусів.

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Український Гідрометцентр попереджає, що вночі та вранці у південній частині подекуди туман. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

Щодо столиці, то у Києві 11 квітня буде сухо, сонячно, з періодично рвучким вітром, вночі +7+10, протягом дня повітря прогріється до +22 градусів.

Температура вночі +6…+11 градусів, у східних областях та Карпатах +2…+7 градусів.

Синоптик попереджає, що через суху погоду та поривчастий вітер є загроза виникнення пожеж.

Прогноз погоди на середу, 11 квітня, у містах України:

Ужгород – +21…+23

Львів – +21…+23

Івано-Франківськ – +21…+23

Тернопіль – +21…+23

Чернівці – +21…+23

Хмельницький – +21…+23

Луцьк – +19…+21

Рівне – +19…+21

Житомир – +21…+23

Вінниця – +21…+23

Одеса – +18…+20

Миколаїв – +21…+23

Херсон – +21…+23

Сімферополь – +20…+22

Кропивницький – +20…+22

Черкаси – +20…+22

Чернігів – +17…+19

Суми – +17…+19

Полтава – +19…+21

Дніпро – +19…+21

Запоріжжя – +21…+23

Донецьк – +20…+22

Луганськ – +19…+21

Харків – +18…+20

Київ – +20…+22

Прогноз погоди на 11 квітня від Українського гідрометцентру