Прогноз погоди на 11 квітня: дощі не будуть припинятися ні вдень, ні вночі

Погода в Україні у четвер, 11 квітня, буде дощовою. Опадів побільшає, випадатимуть вони нерівномірно, періодично, проте практично повсюди. У західних областях буде значно холодніше, аніж в інших частинах України.

Дощі накриють всю Україну. Синоптик Наталка Діденко повідомила, що у Києві четвер також обіцяє бути вологим – "періодично дощ, періодично прояснення".

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У західних областях буде найхолодніше – +8...+13 градусів тепла. На Півночі синоптики обіцяють від +11 до +16 градусів. У південній частині, у центральних областях та на Сході буде найтепліше – +16...+22 градуси.

На Півдні, у Центрі та на Сході ймовірні грози,

– зазначила Діденко.

Опади будуть періодичні, але не припинятимуться ні вдень, ні вночі. Вітер – південно-східний та поривчастий.

Прогноз погоди на четвер, 11 квітня, у містах України:

Ужгород – +17…+19

Львів – +9…+11

Івано-Франківськ – +9…+11

Тернопіль – +9…+11

Чернівці – +9…+11

Хмельницький – +10…+12

Луцьк – +8…+10

Рівне – +10…+12

Житомир – +12…+14

Вінниця – +10…+12

Одеса – +17…+19

Миколаїв – +18…+20

Херсон – +18…+20

Сімферополь – +15…+17

Кропивницький – +16…+18

Черкаси – +13…+15

Чернігів – +12…+14

Суми – +15…+17

Полтава – +16…+18

Дніпро – +18…+20

Запоріжжя – +18…+20

Донецьк – +17…+19

Луганськ – +18…+20

Харків – +17…+19

Київ – +10…+12



Прогноз погоди на 11 квітня від Укргідрометцентру