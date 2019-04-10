Прогноз погоди на 11 квітня: дощі не будуть припинятися ні вдень, ні вночі
Погода в Україні у четвер, 11 квітня, буде дощовою. Опадів побільшає, випадатимуть вони нерівномірно, періодично, проте практично повсюди. У західних областях буде значно холодніше, аніж в інших частинах України.
Дощі накриють всю Україну. Синоптик Наталка Діденко повідомила, що у Києві четвер також обіцяє бути вологим – "періодично дощ, періодично прояснення".
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У західних областях буде найхолодніше – +8...+13 градусів тепла. На Півночі синоптики обіцяють від +11 до +16 градусів. У південній частині, у центральних областях та на Сході буде найтепліше – +16...+22 градуси.
На Півдні, у Центрі та на Сході ймовірні грози,
– зазначила Діденко.
Опади будуть періодичні, але не припинятимуться ні вдень, ні вночі. Вітер – південно-східний та поривчастий.
Прогноз погоди на четвер, 11 квітня, у містах України:
Ужгород – +17…+19
Львів – +9…+11
Івано-Франківськ – +9…+11
Тернопіль – +9…+11
Чернівці – +9…+11
Хмельницький – +10…+12
Луцьк – +8…+10
Рівне – +10…+12
Житомир – +12…+14
Вінниця – +10…+12
Одеса – +17…+19
Миколаїв – +18…+20
Херсон – +18…+20
Сімферополь – +15…+17
Кропивницький – +16…+18
Черкаси – +13…+15
Чернігів – +12…+14
Суми – +15…+17
Полтава – +16…+18
Дніпро – +18…+20
Запоріжжя – +18…+20
Донецьк – +17…+19
Луганськ – +18…+20
Харків – +17…+19
Київ – +10…+12
Прогноз погоди на 11 квітня від Укргідрометцентру