12:01
11 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Амбіції Жириновського. "Санта-барбара" з участю "Медузи"
      Вєсті Кремля
      19:38, 10 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Клуб у Верховній Раді. Магічна драбина Медведчука
      Вєсті.UA
      18:43, 10 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Прогноз погоди на 11 листопада: до України йде похолодання і сильні вітри

      3836 Читать новость на русском
      Прогноз погоди в Україні на 11 листопада
      Прогноз погоди в Україні на 11 листопада / Фото з вільних мереж

      Погода в Україні 11 листопада буде вітряною та прохолодною, як і личить в останній місяць осені. Стовпчики термометра у всіх областях опускаються щораз нижче, проте дощів синоптики не обіцяють.

      Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

      Читайте також: Коли в Україні настане справжня зима зі снігом та морозами

      Так, стовпчик термометра коливатиметься між 3 та 7 градусами тепла. Більше пощастить жителям західних областей – там повітря прогріється до 13 градусів.

      У неділю – сильний вітер, варто кутатися щільніше,
      – додає синоптик.

      У Києві в неділю, 11 листопада, буде туманно та прохолодно. Стовпчик термометра підніметься до 7 градусів тепла. Дощів не обіцяють, однак киянам дошкулятиме сильний вітер.

      Прогноз погоди на неділю, 11 листопада, у містах України:

      Ужгород – +11…+13

      Львів – +10…+12

      Івано-Франківськ – +10…+12

      Тернопіль – +9…+11

      Чернівці – +10…+12

      Хмельницький – +7…+9

      Луцьк – +9…+11

      Рівне – +9…+11

      Житомир – +4…+6

      Вінниця – +5…+7

      Одеса – +8…+10

      Миколаїв – +8…+10

      Херсон – +7…+9

      Сімферополь – +10…+12

      Кропивницький – +4…+6

      Черкаси – +5…+7

      Чернігів – +3…+5

      Суми – +3…+5

      Полтава – +3…+5

      Дніпро – +4…+6

      Запоріжжя – +6…+8

      Донецьк – +3…+5

      Луганськ – +3…+5

      Харків – +3…+5

      Київ – +3…+5


      Прогноз погоди на 11 листопада від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому населення "ДНР" та "ЛНР" таки піде на "вибори"
      сьогодні , 12:00 Чому населення "ДНР" та "ЛНР" таки піде на "вибори"
      Артем Овдієнко
      Романтичний Джек та відчайдушний Г'ю: хто ти з персонажів Леонардо Ді Капріо?
      сьогодні , 10:35 Романтичний Джек та відчайдушний Г'ю: хто ти з персонажів Леонардо Ді Капріо?
      1286
      Перша світова: забута війна української історії
      сьогодні , 10:01 Перша світова: забута війна української історії
      Євгенія Мазур
      Сьогодні під час псевдовиборів окупанти можуть влаштувати масштабні теракти
      сьогодні , 09:30 Сьогодні під час псевдовиборів окупанти можуть влаштувати масштабні теракти
      Дмитро Снєгирьов
      Головні новини 10 листопада: псевдовибори на Донбасі, Усик переміг Белью
      сьогодні , 09:03 Головні новини 10 листопада: псевдовибори на Донбасі, Усик переміг Белью
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук