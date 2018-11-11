Прогноз погоди на 11 листопада: до України йде похолодання і сильні вітри
Погода в Україні 11 листопада буде вітряною та прохолодною, як і личить в останній місяць осені. Стовпчики термометра у всіх областях опускаються щораз нижче, проте дощів синоптики не обіцяють.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
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Так, стовпчик термометра коливатиметься між 3 та 7 градусами тепла. Більше пощастить жителям західних областей – там повітря прогріється до 13 градусів.
У неділю – сильний вітер, варто кутатися щільніше,
– додає синоптик.
У Києві в неділю, 11 листопада, буде туманно та прохолодно. Стовпчик термометра підніметься до 7 градусів тепла. Дощів не обіцяють, однак киянам дошкулятиме сильний вітер.
Прогноз погоди на неділю, 11 листопада, у містах України:
Ужгород – +11…+13
Львів – +10…+12
Івано-Франківськ – +10…+12
Тернопіль – +9…+11
Чернівці – +10…+12
Хмельницький – +7…+9
Луцьк – +9…+11
Рівне – +9…+11
Житомир – +4…+6
Вінниця – +5…+7
Одеса – +8…+10
Миколаїв – +8…+10
Херсон – +7…+9
Сімферополь – +10…+12
Кропивницький – +4…+6
Черкаси – +5…+7
Чернігів – +3…+5
Суми – +3…+5
Полтава – +3…+5
Дніпро – +4…+6
Запоріжжя – +6…+8
Донецьк – +3…+5
Луганськ – +3…+5
Харків – +3…+5
Київ – +3…+5
Прогноз погоди на 11 листопада від Укргідрометцентру