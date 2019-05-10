Прогноз погоди на 11 травня: в Україні тепло, але з дощами і грозами

Погода в Україні у суботу, 11 травня, буде досить теплою, проте таки дощовою. Опади навіть з грозами час від часу приходитимуть до жителів усіх областей, тому ховати парасольки не слід.

Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах +16+22 градусів, повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Коли в Україну прийде спека до +33 градусів: прогноз

Вночі повітря охолодиться до +6 +13 градусів.

Для порівняння, як там у людей. У Німеччині та навколишніх країнах холодяка, нижче +10 градусів, а на півдні Іспанії та в Португалії спека за +30 градусів,

– додала синоптик.

У Києві в суботу, 11 травня, обіцяють періодичні дощі, але теплі – вдень +18+20 градусів. Також можливі грози.

Прогноз погоди на суботу, 11 травня, у містах України:

Ужгород – +18…+20

Львів – +16…+18

Івано-Франківськ – +16…+18

Тернопіль – +16…+18

Чернівці – +16…+18

Хмельницький – +17…+19

Луцьк – +16…+18

Рівне – +16…+18

Житомир – +16…+18

Вінниця – +16…+18

Одеса – +15…+17

Миколаїв – +17…+19

Херсон – +16…+18

Сімферополь – +17…+19

Кропивницький – +17…+19

Черкаси – +16…+18

Чернігів – +17…+19

Суми – +17…+19

Полтава – +17…+19

Дніпро – +17…+19

Запоріжжя – +16…+18

Донецьк – +20…+22

Луганськ – +20…+22

Харків – +19…+21

Київ – +17…+19



Прогноз погоди на 11 травня в Україні від Укргідрометцентру