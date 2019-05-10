Прогноз погоди на 11 травня: в Україні тепло, але з дощами і грозами
Погода в Україні у суботу, 11 травня, буде досить теплою, проте таки дощовою. Опади навіть з грозами час від часу приходитимуть до жителів усіх областей, тому ховати парасольки не слід.
Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах +16+22 градусів, повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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Вночі повітря охолодиться до +6 +13 градусів.
Для порівняння, як там у людей. У Німеччині та навколишніх країнах холодяка, нижче +10 градусів, а на півдні Іспанії та в Португалії спека за +30 градусів,
– додала синоптик.
У Києві в суботу, 11 травня, обіцяють періодичні дощі, але теплі – вдень +18+20 градусів. Також можливі грози.
Прогноз погоди на суботу, 11 травня, у містах України:
Ужгород – +18…+20
Львів – +16…+18
Івано-Франківськ – +16…+18
Тернопіль – +16…+18
Чернівці – +16…+18
Хмельницький – +17…+19
Луцьк – +16…+18
Рівне – +16…+18
Житомир – +16…+18
Вінниця – +16…+18
Одеса – +15…+17
Миколаїв – +17…+19
Херсон – +16…+18
Сімферополь – +17…+19
Кропивницький – +17…+19
Черкаси – +16…+18
Чернігів – +17…+19
Суми – +17…+19
Полтава – +17…+19
Дніпро – +17…+19
Запоріжжя – +16…+18
Донецьк – +20…+22
Луганськ – +20…+22
Харків – +19…+21
Київ – +17…+19
Прогноз погоди на 11 травня в Україні від Укргідрометцентру