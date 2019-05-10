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      Прогноз погоди на 11 травня: в Україні тепло, але з дощами і грозами

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      Прогноз погоди 11 травня 2019 Україна - прогноз від синоптика
      Прогноз погоди на 11 травня / фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у суботу, 11 травня, буде досить теплою, проте таки дощовою. Опади навіть з грозами час від часу приходитимуть до жителів усіх областей, тому ховати парасольки не слід.

      Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах +16+22 градусів, повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Коли в Україну прийде спека до +33 градусів: прогноз

      Вночі повітря охолодиться до +6 +13 градусів.

      Для порівняння, як там у людей. У Німеччині та навколишніх країнах холодяка, нижче +10 градусів, а на півдні Іспанії та в Португалії спека за +30 градусів,
      – додала синоптик.

      У Києві в суботу, 11 травня, обіцяють періодичні дощі, але теплі – вдень +18+20 градусів. Також можливі грози.

      Прогноз погоди на суботу, 11 травня, у містах України:

      Ужгород – +18…+20

      Львів – +16…+18

      Івано-Франківськ – +16…+18

      Тернопіль – +16…+18

      Чернівці – +16…+18

      Хмельницький – +17…+19

      Луцьк – +16…+18

      Рівне – +16…+18

      Житомир – +16…+18

      Вінниця – +16…+18

      Одеса – +15…+17

      Миколаїв – +17…+19

      Херсон – +16…+18

      Сімферополь – +17…+19

      Кропивницький – +17…+19

      Черкаси – +16…+18

      Чернігів – +17…+19

      Суми – +17…+19

      Полтава – +17…+19

      Дніпро – +17…+19

      Запоріжжя – +16…+18

      Донецьк – +20…+22

      Луганськ – +20…+22

      Харків – +19…+21

      Київ – +17…+19


      Прогноз погоди на 11 травня в Україні від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      Теги: Новини України Погода
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