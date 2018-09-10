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Прогноз погоди на 11 вересня: Україну огорне осіння прохолода, проте дощі відступатимуть

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Погода в Україні на 11 вересня
Погода в Україні на 11 вересня / фото з відкритих джерел

Погода в Україні у вівторок, 11 вересня, буде прохолодною, проте із західних та східних регіонів відступлять дощі. Циклон ще перебуватиме над центральними областями, де слід очікувати короткочасні опади та грози.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише українських стноптик Наталка Діденко.

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11 вересня над Україною все ще перебуватиме циклон, тому дощів вистачатиме. Проте західна та східна частини України вже поступово переходитимуть на сухий режим – без істотних опадів,
– зазначає метеоролог.

Температура повітря у вівторок, 11 вереся, буде досить комфортною, максимально – до +20...+24 градусів.

Тепліше – на Харківщині, Луганщині та Донеччині, там стовпчики термометрів піднімуться до +24...+27 градусів.

У Києві 11 вересня дощитиме, очікується близько +20 градусів.

За словами, Діденко всередині тижня циклон покине Україну, що зумовить сонячну та теплу погоду по всій території.

Прогноз погоди на вівторок, 11 вересня, у містах України:

Ужгород – +24…+26

Львів – +22…+24

Івано-Франківськ – +22…+24

Тернопіль – +22…+24

Чернівці – +22…+24

Хмельницький – +21…+23

Луцьк – +22…+24

Рівне – +22…+24

Житомир – +21…+23

Вінниця – +20…+22

Одеса – +21…+23

Миколаїв – +22…+24

Херсон – +22…+24

Сімферополь – +24…+26

Кропивницький – +21…+23

Черкаси – +21…+23

Чернігів – +23…+25

Суми – +24…+26

Полтава – +23…+25

Дніпро – +23…+25

Запоріжжя – +22…+24

Донецьк – +24…+26

Луганськ – +24…+26

Харків – +25…+27

Київ – +21…+23

погода Україна вересень
Погода в Україні на 11 вересня від Укргідрометцентру

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 канал
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