Прогноз погоди на 11 вересня: Україну огорне осіння прохолода, проте дощі відступатимуть
Погода в Україні у вівторок, 11 вересня, буде прохолодною, проте із західних та східних регіонів відступлять дощі. Циклон ще перебуватиме над центральними областями, де слід очікувати короткочасні опади та грози.
Про це на своїй сторінці у Facebook пише українських стноптик Наталка Діденко.
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11 вересня над Україною все ще перебуватиме циклон, тому дощів вистачатиме. Проте західна та східна частини України вже поступово переходитимуть на сухий режим – без істотних опадів,
– зазначає метеоролог.
Температура повітря у вівторок, 11 вереся, буде досить комфортною, максимально – до +20...+24 градусів.
Тепліше – на Харківщині, Луганщині та Донеччині, там стовпчики термометрів піднімуться до +24...+27 градусів.
У Києві 11 вересня дощитиме, очікується близько +20 градусів.
За словами, Діденко всередині тижня циклон покине Україну, що зумовить сонячну та теплу погоду по всій території.
Прогноз погоди на вівторок, 11 вересня, у містах України:
Ужгород – +24…+26
Львів – +22…+24
Івано-Франківськ – +22…+24
Тернопіль – +22…+24
Чернівці – +22…+24
Хмельницький – +21…+23
Луцьк – +22…+24
Рівне – +22…+24
Житомир – +21…+23
Вінниця – +20…+22
Одеса – +21…+23
Миколаїв – +22…+24
Херсон – +22…+24
Сімферополь – +24…+26
Кропивницький – +21…+23
Черкаси – +21…+23
Чернігів – +23…+25
Суми – +24…+26
Полтава – +23…+25
Дніпро – +23…+25
Запоріжжя – +22…+24
Донецьк – +24…+26
Луганськ – +24…+26
Харків – +25…+27
Київ – +21…+23
Погода в Україні на 11 вересня від Укргідрометцентру