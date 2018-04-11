Прогноз погоди на 12 квітня: в Україну йде похолодання
Погода в Україні у четвер, 12 квітня, залежатиме від атмосферного фронту, який принесе з собою хмарність і подекуди дощі з грозами.
Як інформує синоптик Наталка Діденко, на суттєві опади розраховувати не варто. Проте в Укргідрометцентрі таки прогнозують дощі з грозами у західних областях України.
Читайте також: Якою буде погода в Україні до кінця квітня: прогноз від синоптика
Новий атмосферний фронт ознаменується досить відчутним зниженням температури повітря у східних областях.
На півночі України, північному заході та північному сході вдень у четвер буде +12+18 градусів. На заході, півдні, у більшості центральних областей будуть ще сонячні +15+24 градуси. На узбережжях морів – прохолодніше +12+17 градусів,
– пише Наталка Діденко.
Київ у четвер також потрапить у зону холодного атмосферного фронту, але суттєвого похолодання він не принесе, хіба невелику хмарність і зниження температури повітря до +17.
Синоптик також попереджає, що чутливим до змін погоди людям, варто готуватись до магнітних бурь.
Прогноз погоди на четвер, 12 квітня, у містах України:
Ужгород – +23…+25
Львів – +20…+22
Івано-Франківськ – +19…+21
Тернопіль – +19…+21
Чернівці – +21…+23
Хмельницький – +19…+21
Луцьк – +16…+18
Рівне – +16…+18
Житомир – +16…+18
Вінниця – +17…+19
Одеса – +19…+21
Миколаїв – +20…+22
Херсон – +20…+22
Сімферополь – +19…+21
Кропивницький – +16…+18
Черкаси – +16…+18
Чернігів – +14…+16
Суми – +13…+15
Полтава – +16…+18
Дніпро – +17…+19
Запоріжжя – +19…+21
Донецьк – +16…+18
Луганськ – +14…+16
Харків – +13…+15
Київ – +14…+16
Прогноз погоди в Україні на 12 квітня