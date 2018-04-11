Прогноз погоди на 12 квітня: в Україну йде похолодання

Погода в Україні у четвер, 12 квітня, залежатиме від атмосферного фронту, який принесе з собою хмарність і подекуди дощі з грозами.

Як інформує синоптик Наталка Діденко, на суттєві опади розраховувати не варто. Проте в Укргідрометцентрі таки прогнозують дощі з грозами у західних областях України.

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Новий атмосферний фронт ознаменується досить відчутним зниженням температури повітря у східних областях.

На півночі України, північному заході та північному сході вдень у четвер буде +12+18 градусів. На заході, півдні, у більшості центральних областей будуть ще сонячні +15+24 градуси. На узбережжях морів – прохолодніше +12+17 градусів,

– пише Наталка Діденко.

Київ у четвер також потрапить у зону холодного атмосферного фронту, але суттєвого похолодання він не принесе, хіба невелику хмарність і зниження температури повітря до +17.

Синоптик також попереджає, що чутливим до змін погоди людям, варто готуватись до магнітних бурь.

Прогноз погоди на четвер, 12 квітня, у містах України:

Ужгород – +23…+25

Львів – +20…+22

Івано-Франківськ – +19…+21

Тернопіль – +19…+21

Чернівці – +21…+23

Хмельницький – +19…+21

Луцьк – +16…+18

Рівне – +16…+18

Житомир – +16…+18

Вінниця – +17…+19

Одеса – +19…+21

Миколаїв – +20…+22

Херсон – +20…+22

Сімферополь – +19…+21

Кропивницький – +16…+18

Черкаси – +16…+18

Чернігів – +14…+16

Суми – +13…+15

Полтава – +16…+18

Дніпро – +17…+19

Запоріжжя – +19…+21

Донецьк – +16…+18

Луганськ – +14…+16

Харків – +13…+15

Київ – +14…+16





Прогноз погоди в Україні на 12 квітня