Прогноз погоди на 12 липня: по всій Україні дощитиме, але потепліє
Погода в Україні у вівторок, 12 липня, буде похмурою та дощовою. Проте температура повітря трохи підніметься. Так, подекуди вона сягне навіть +26 градусів.
Найтеплішими 12 липня будуть Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька та Луганська області. Про це інформує український синоптик Наталка Діденко.
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Так, у цих регіонах повітря прогріється до +23...+26 градусів.
Своєю чергою, найбільш прохолодною погода буде у низці західних областей. Так, на Волині, Львівщині та Прикарпатті температурні позначки піднімуться не вище +19...+21 градуса.
Вітер буде північно-західним, 5 – 10 метрів за секунду.
У Києві також очікуються локальні дощі, але трохи потепліє. Так, вдень у столиці очікується близько +20...+23 градусів.
Прогноз погоди на п'ятницю, 12 липня, у містах України:
Ужгород – +21…+23
Львів – +19…+21
Івано-Франківськ – +19…+21
Тернопіль – +20…+22
Чернівці – +20…+22
Хмельницький – +20…+22
Луцьк – +19…+21
Рівне – +20…+22
Житомир – +20…+22
Вінниця – +20…+22
Одеса – +21…+23
Миколаїв – +24…+26
Херсон – +23…+25
Сімферополь – +23…+25
Кропивницький – +22…+24
Черкаси – +21…+23
Чернігів – +19…+21
Суми – +19…+21
Полтава – +21…+23
Дніпро – +22…+24
Запоріжжя – +22…+24
Донецьк – +22…+24
Луганськ – +23…+25
Харків – +23…+25
Київ – +20…+22