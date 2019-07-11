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      Прогноз погоди на 12 липня: по всій Україні дощитиме, але потепліє

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      Погода 12 липня 2019 Київ, Львів, Одеса та міста України – прогноз погоди
      Прогноз погоди на 12 липня / 24 канал

      Погода в Україні у вівторок, 12 липня, буде похмурою та дощовою. Проте температура повітря трохи підніметься. Так, подекуди вона сягне навіть +26 градусів.

      Найтеплішими 12 липня будуть Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька та Луганська області. Про це інформує український синоптик Наталка Діденко.

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      Так, у цих регіонах повітря прогріється до +23...+26 градусів.

      Своєю чергою, найбільш прохолодною погода буде у низці західних областей. Так, на Волині, Львівщині та Прикарпатті температурні позначки піднімуться не вище +19...+21 градуса.

      Вітер буде північно-західним, 5 – 10 метрів за секунду.

      У Києві також очікуються локальні дощі, але трохи потепліє. Так, вдень у столиці очікується близько +20...+23 градусів.

      Прогноз погоди на п'ятницю, 12 липня, у містах України:

      Ужгород – +21…+23

      Львів – +19…+21

      Івано-Франківськ – +19…+21

      Тернопіль – +20…+22

      Чернівці – +20…+22

      Хмельницький – +20…+22

      Луцьк – +19…+21

      Рівне – +20…+22

      Житомир – +20…+22

      Вінниця – +20…+22

      Одеса – +21…+23

      Миколаїв – +24…+26

      Херсон – +23…+25

      Сімферополь – +23…+25

      Кропивницький – +22…+24

      Черкаси – +21…+23

      Чернігів – +19…+21

      Суми – +19…+21

      Полтава – +21…+23

      Дніпро – +22…+24

      Запоріжжя – +22…+24

      Донецьк – +22…+24

      Луганськ – +23…+25

      Харків – +23…+25

      Київ – +20…+22

      прогноз погоди погода на липень погода на 12 липня
      Прогноз погоди на п'ятницю, 12 липня, від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Новини Києва Погода
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