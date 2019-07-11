Прогноз погоди на 12 липня: по всій Україні дощитиме, але потепліє

Погода в Україні у вівторок, 12 липня, буде похмурою та дощовою. Проте температура повітря трохи підніметься. Так, подекуди вона сягне навіть +26 градусів.

Найтеплішими 12 липня будуть Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька та Луганська області. Про це інформує український синоптик Наталка Діденко.

Читайте також: Град розміром з тенісний м’яч випав в Італії: шокуючі фото і відео

Так, у цих регіонах повітря прогріється до +23...+26 градусів.

Своєю чергою, найбільш прохолодною погода буде у низці західних областей. Так, на Волині, Львівщині та Прикарпатті температурні позначки піднімуться не вище +19...+21 градуса.

Вітер буде північно-західним, 5 – 10 метрів за секунду.

У Києві також очікуються локальні дощі, але трохи потепліє. Так, вдень у столиці очікується близько +20...+23 градусів.

Прогноз погоди на п'ятницю, 12 липня, у містах України:

Ужгород – +21…+23

Львів – +19…+21

Івано-Франківськ – +19…+21

Тернопіль – +20…+22

Чернівці – +20…+22

Хмельницький – +20…+22

Луцьк – +19…+21

Рівне – +20…+22

Житомир – +20…+22

Вінниця – +20…+22

Одеса – +21…+23

Миколаїв – +24…+26

Херсон – +23…+25

Сімферополь – +23…+25

Кропивницький – +22…+24

Черкаси – +21…+23

Чернігів – +19…+21

Суми – +19…+21

Полтава – +21…+23

Дніпро – +22…+24

Запоріжжя – +22…+24

Донецьк – +22…+24

Луганськ – +23…+25

Харків – +23…+25

Київ – +20…+22



Прогноз погоди на п'ятницю, 12 липня, від Укргідрометцентру