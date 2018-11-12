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      Прогноз погоди на 12 листопада: вітряно, холодно і де-не-де вже сніг

      2077 Читать новость на русском
      Прогноз погоди в Україні на 12 листопада
      Прогноз погоди в Україні на 12 листопада / Getty images

      Погода у понеділок, 12 листопада, дивуватиме заморозками, вітром, а у деяких районах на сході України вже може політувати сніг.

      Про це у своєму Facebook пише синоптик Наталка Діденко.

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      За її даними, у понеділок в Україні очікується вітряна холодна погода з температурою повітря вдень не вище +2+6 градусів.

      На північному сході та в східних областях стовпчики термометрів опустяться до позначки нуль. Трохи тепліше буде на заході – там +7+12 градусів.

      У деяких районах на сході вже може випасти невеликий сніг, а на південному заході покапати дощем чи мрякою.

      Загалом у більшості областей без опадів.

      У Києві у понеділок, 12 листопада, буде хмарно, вогко, вітряно та холодно.

      Прогноз погоди на неділю, 11 листопада, у містах України:

      Ужгород – +11…+13

      Львів – +10…+12

      Івано-Франківськ – +10…+12

      Тернопіль – +9…+11

      Чернівці – +10…+12

      Хмельницький – +6…+8

      Луцьк – +8…+10

      Рівне – +7…+9

      Житомир – +3…+5

      Вінниця – +3…+5

      Одеса – +6…+8

      Миколаїв – +5…+7

      Херсон – +4…+6

      Сімферополь – +10…+12

      Кропивницький – +3…+5

      Черкаси – +2…+4

      Чернігів – -1…+1

      Суми – -1…+1

      Полтава – +1…+3

      Дніпро – +2…+4

      Запоріжжя – +3…+5

      Донецьк – -2…-4

      Луганськ – -2…-4

      Харків – -2…-4

      Київ – +2…+4

      Прогноз погоди в Україні 12 листопада
      Прогноз погоди в Україні на понеділок, 12 листопада

      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
      Джерело: 24 канал
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