Прогноз погоди на 12 травня: сонце та зливи розділять Україну, але буде тепло
Погода в Україні у неділю, 12 травня, буде теплою, але дуже різноманітною. У низці західних регіонів нарешті покажеться сонце, а ось на решті території слід очікувати дощі, подекуди – навіть із грозами.
Україна 12 травня буде однією із найтепліших країн Європи, хіба на Піренеях та Балканах буде спекотніше, повідомляє український синоптик Наталка Діденко.
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Найтепліше буде у Харківській, Луганській і Донецькій областях. Там, попри грози, повітря прогріється до +21...+23 градусів.
А ось найхолодніша погода очікується на Одещині. Там синоптики прогнозують всього +17...+19 градусів.
Опади будуть по всій Україні, окрім Волинської, Тернопільської, Львівської й Закарпатської областей.
Вітер буде південно-східним, 3 – 8 метрів за секунду.
У столиці теж можливі опади, температура повітря у Києві підніметься до +19...+21 градуса.
Прогноз погоди на неділю, 12 травня, у містах України:
Ужгород – +21…+23
Львів – +20…+22
Івано-Франківськ – +21…+23
Тернопіль – +19…+21
Чернівці – +19…+21
Хмельницький – +19…+21
Луцьк – +20…+22
Рівне – +20…+22
Житомир – +20…+22
Вінниця – +19…+21
Одеса – +17…+19
Миколаїв – +20…+22
Херсон – +20…+22
Сімферополь – +19…+21
Кропивницький – +20…+22
Черкаси – +20…+22
Чернігів – +20…+22
Суми – +20…+22
Полтава – +20…+22
Дніпро – +20…+22
Запоріжжя – +20…+22
Донецьк – +21…+23
Луганськ – +21…+23
Харків – +21…+23
Київ – +19…+21
Прогноз погоди на неділю, 12 травня, від Укргідрометцентру