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      Прогноз погоди на 13 квітня: переважно в Україні буде сухо та сонячно, на півдні та сході – дощі

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      Погода 13 квітня 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Якою буде погода 13 квітня в Україні / Фото з відкритих джерел

      Погода у суботу 13 квітня в Україні буде здебільшого прохолодною, щоправда на сході та півдні повітря залишиться теплішим. Температура на заході та півночі у середньому становитиме +11 – +12 градусів тепла, у центрі – +13 – +15 градусів, а на півдні та сході – +15 – +17.

      Як зазначає синоптик Наталка Діденко, 13 квітня дощ буде найбільш імовірним у східній частині України, а на решті території – без опадів. Щодо температури повітря, то на заході та півночі очікується протягом дня від 7 до +2 градусів тепла, у центрі - +10 – +15 градусів і на півдні та сході - +14 – +18 градусів. 

      Читайте також: В Україну йдуть заморозки: де та коли чекати похолодання

      У Києві ж у суботу переважатиме прохолодна погода, а температура повітря становитиме 8 – 10 градусів вище нуля. Істотні опади є малоймовірними.

      Прогноз погоди на суботу, 13 квітня, у містах України:

      Ужгород – +14…+16

      Львів – +9…+11

      Івано-Франківськ – +9…+11

      Тернопіль – +10…+12

      Чернівці – +10…+12

      Хмельницький – +10…+12

      Луцьк – +9…+11

      Рівне – +9…+11

      Житомир – +9…+11

      Вінниця – +10…+12

      Одеса – +15…+17

      Миколаїв – +14…+16

      Херсон – +15…+17

      Сімферополь – +14…+16

      Кропивницький – +13…+15

      Черкаси – +11…+13

      Чернігів – +10…+12

      Суми – +11…+13

      Полтава – +14…+16

      Дніпро – +14…+16

      Запоріжжя – +14…+16

      Донецьк – +15…+17

      Луганськ – +15…+17

      Харків – +15…+17

      Київ – +9…+11

      В Українському гідрометцентрі, зі свого боку, повідомили, що 13 квітня у південних, східних, Дніпропетровській, а також Полтавській областях буде хмарно, невеликі та місцями помірні дощі, водночас є можливим й грози. Також уранці слід очікувати туман. Стовпчики термометрів у цих регіонах піднімуться до +12 – +17 градусів.

      На решті території України – хмарно з проясненнями та без істотних опадів. Температура тут підніметься до 8-13 градусів тепла, а у Карпатах становитиме 1-3 градуси тепла.

      Вітер в Україні здебільшого буде північно-східним зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

       

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      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
      Джерело: 24 канал
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