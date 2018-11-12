Погода 13 листопада в Україні буде здебільшого прохолодною – до 3 градусів вище нуля, натомість на заході та півдні тепло ще збережеться (близько 10 градусів тепла). Щодо опадів, то у деяких регіонах очікується навіть мокрий сніг із сильним східним вітром.

Як зазначає синоптик Наталка Діденко, температура повітря загалом становитиме до 3 градусів тепла, а на сході фахівці навіть прогнозують -2 – +2 градуси, натомість на півдні очікується +6 – +10 градусів і на заході – +8 – +13 градусів.

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"У Приазов’ї – Донеччина, Запоріжжя – а також на півдні Луганщини будуть дощ і мокрий сніг із сильним східним вітром. На решті території – поки що без істотних опадів, максимум противна мряка", – додає вона.

Щодо Києва, то тут, за словами синоптика, 13 листопада буде холодно: удень спостерігатиметься близько нуля та опади не очікуються.

Прогноз погоди на вівторок, 13 листопада, у містах України:

Ужгород – +11…+13

Львів – +8…+10

Івано-Франківськ – +7…+9

Тернопіль – +6…+8

Чернівці – +8…+10

Хмельницький – +6…+8

Луцьк – +7…+9

Рівне – +6…+8

Житомир – +2…+4

Вінниця – +1…+3

Одеса – +4…+6

Миколаїв – +3…+5

Херсон – +2…+4

Сімферополь – +2…+4

Кропивницький – 0…+2

Черкаси – +1…+3

Чернігів – +1…+3

Суми – +1…+3

Полтава – 0…+2

Дніпро – +1…+3

Запоріжжя – +1…+3

Донецьк – 0…+2

Луганськ – -1…+1

Харків – 0…+2

Київ – 0…+2

В Українському гідрометцентрі, зі свого боку, також прогнозують на Донеччині, Луганщині та Приазов'ї місцями невеликий сніг і подекуди мокрий сніг. На решті ж території України опадів не буде.

Вітер – східний, південно-східний, швидкість його становитиме 7-12 метрів за секунду, у східних та західних областях є імовірними окремі пориви зі швидкістю 15-18 метрів за секунду. Температура у західних областях вдень – +4 – +9 градусів, на Закарпатті – до 14 градусів тепла; на решті території вдень очікується від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла,

– кажуть синоптики.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що 14 листопада мокрий сніг випаде у Київській і Чернігівській областях, а у Житомирській і Вінницькій очікується мокрий сніг з дощем. Водночас у східних областях прогнозують до 8 градусів морозу.