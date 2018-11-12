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      Прогноз погоди на 13 листопада: сніг і дощ – на сході, на заході та півдні буде ще тепло

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      Прогноз погоди в Україні на 13 листопада: на сході – холодно і сніг, на решті території – без опадів
      Прогноз погоди в Україні на 13 листопада: на сході – холодно і сніг, на решті території – без опадів / Фото з відкритих джерел

      Погода 13 листопада в Україні буде здебільшого прохолодною – до 3 градусів вище нуля, натомість на заході та півдні тепло ще збережеться (близько 10 градусів тепла). Щодо опадів, то у деяких регіонах очікується навіть мокрий сніг із сильним східним вітром.

      Як зазначає синоптик Наталка Діденко, температура повітря загалом становитиме до 3 градусів тепла, а на сході фахівці навіть прогнозують -2 – +2 градуси, натомість на півдні очікується +6 – +10 градусів і на заході – +8 – +13 градусів.

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      "У Приазов’ї – Донеччина, Запоріжжя – а також на півдні Луганщини будуть дощ і мокрий сніг із сильним східним вітром. На решті території – поки що без істотних опадів, максимум противна мряка", – додає вона.

      Щодо Києва, то тут, за словами синоптика, 13 листопада буде холодно: удень спостерігатиметься близько нуля та опади не очікуються.

      Прогноз погоди на вівторок, 13 листопада, у містах України:

      Ужгород – +11…+13

      Львів – +8…+10

      Івано-Франківськ – +7…+9

      Тернопіль – +6…+8

      Чернівці – +8…+10

      Хмельницький – +6…+8

      Луцьк – +7…+9

      Рівне – +6…+8

      Житомир – +2…+4

      Вінниця – +1…+3

      Одеса – +4…+6

      Миколаїв – +3…+5

      Херсон – +2…+4

      Сімферополь – +2…+4

      Кропивницький – 0…+2

      Черкаси – +1…+3

      Чернігів – +1…+3

      Суми – +1…+3

      Полтава – 0…+2

      Дніпро – +1…+3

      Запоріжжя – +1…+3

      Донецьк – 0…+2

      Луганськ – -1…+1

      Харків – 0…+2

      Київ – 0…+2

      В Українському гідрометцентрі, зі свого боку, також прогнозують на Донеччині, Луганщині та Приазов'ї місцями невеликий сніг і подекуди мокрий сніг. На решті ж території України опадів не буде.

      Вітер – східний, південно-східний, швидкість його становитиме 7-12 метрів за секунду, у східних та західних областях є імовірними окремі пориви зі швидкістю 15-18 метрів за секунду. Температура у західних областях вдень – +4 – +9 градусів, на Закарпатті – до 14 градусів тепла; на решті території вдень очікується від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла,
      – кажуть синоптики.

      Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що 14 листопада мокрий сніг випаде у Київській і Чернігівській областях, а у Житомирській і Вінницькій очікується мокрий сніг з дощем. Водночас у східних областях прогнозують до 8 градусів морозу.

      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
      Джерело: 24 канал
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