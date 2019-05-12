Прогноз погоди на 13 травня: по всій Україні пройдуть грози

Погода в Україні у понеділок, 13 травня, буде дощовою, але теплою. Грози накриють всю територію країни, проте їх протягом дня змінюватиме сонце.

Найтепліше 13 травня буде у північних і східних регіонах. Зокрема, на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині повітря прогріється до +21...+23 градусів.

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Найхолодніше, своєю чергою, буде на Львівщині, Прикарпатті й Тернопільщині – максимум до +19...+21 градуса.

Вітер буде північно-східним, 3 – 8 метрів за секунду.

У Києві понеділок – і сонце, і дощ, і місцями гроза. Тепло, близько +20 градусів,

– передає синоптик Наталка Діденко.

Прогноз погоди на понеділок, 13 травня, у містах України:

Ужгород – +21…+23

Львів – +19…+21

Івано-Франківськ – +19…+21

Тернопіль – +19…+21

Чернівці – +20…+22

Хмельницький – +20…+22

Луцьк – +20…+22

Рівне – +20…+22

Житомир – +21…+23

Вінниця – +20…+22

Одеса – +20…+22

Миколаїв – +20…+22

Херсон – +20…+22

Сімферополь – +19…+21

Кропивницький – +20…+22

Черкаси – +20…+22

Чернігів – +21…+23

Суми – +21…+23

Полтава – +20…+22

Дніпро – +21…+23

Запоріжжя – +20…+22

Донецьк – +21…+23

Луганськ – +21…+23

Харків – +21…+23

Київ – +21…+23



Прогноз погоди на понеділок, 13 травня, від Укргідрометцентру