Прогноз погоди на 13 травня: по всій Україні пройдуть грози
Погода в Україні у понеділок, 13 травня, буде дощовою, але теплою. Грози накриють всю територію країни, проте їх протягом дня змінюватиме сонце.
Найтепліше 13 травня буде у північних і східних регіонах. Зокрема, на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині повітря прогріється до +21...+23 градусів.
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Найхолодніше, своєю чергою, буде на Львівщині, Прикарпатті й Тернопільщині – максимум до +19...+21 градуса.
Вітер буде північно-східним, 3 – 8 метрів за секунду.
У Києві понеділок – і сонце, і дощ, і місцями гроза. Тепло, близько +20 градусів,
– передає синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди на понеділок, 13 травня, у містах України:
Ужгород – +21…+23
Львів – +19…+21
Івано-Франківськ – +19…+21
Тернопіль – +19…+21
Чернівці – +20…+22
Хмельницький – +20…+22
Луцьк – +20…+22
Рівне – +20…+22
Житомир – +21…+23
Вінниця – +20…+22
Одеса – +20…+22
Миколаїв – +20…+22
Херсон – +20…+22
Сімферополь – +19…+21
Кропивницький – +20…+22
Черкаси – +20…+22
Чернігів – +21…+23
Суми – +21…+23
Полтава – +20…+22
Дніпро – +21…+23
Запоріжжя – +20…+22
Донецьк – +21…+23
Луганськ – +21…+23
Харків – +21…+23
Київ – +21…+23
Прогноз погоди на понеділок, 13 травня, від Укргідрометцентру