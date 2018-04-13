17:17
13 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
17°C 4°C
  • субота
    15°C 7°C
  • неділя
    20°C 8°C
  • понеділок
    20°C 9°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Алкогольна допомога в Сирію. Наскільки
Вєсті Кремля
21:40, 12 квітня
Вєсті.UA. Кличко змінює професію. Допомога від Нестора-Байкописця
Вєсті.UA
20:29, 12 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Прогноз погоди на 14 квітня: буде тепло, але варто очікувати на дощ

122 Читать новость на русском
Прогноз погоди на 14 квітня
Прогноз погоди на 14 квітня / фото із соцмереж

У суботу, 14 квітня, у більшості областей буде сухо і знову тепло. Проте українцям варто очікувати на весняні дощі.

Про це пише український синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Якою буде погода в Україні до кінця квітня: прогноз від синоптика

Синоптик розповідає, що у суботу денна температура повітря найвищою очікується у західних областях – +20+25 градусів. Загалом в Україні середня температура +15+21 градусів, на Сході найпрохолодніше – +11+15 градусів.

Домінуватиме сонце та білі хмарки, але й дощі ймовірні. 14 квітня у західних областях, на Вінниччині, Одещині та Миколаївщині – локальні дощі, місцями грози, – попереджає українців Наталія Діденко.

Прогноз погоди на суботу, 14 квітня, у містах України:

Ужгород – +22…+24

Львів – +21…+23

Івано-Франківськ – +21…+23

Тернопіль – +20…+22

Чернівці – +21…+23

Хмельницький – +19…+21

Луцьк – +19…+21

Рівне – +21…+23

Житомир – +17…+19

Вінниця – +19…+21

Одеса – +20…+22

Миколаїв – +21…+23

Херсон – +17…+19

Сімферополь – +19…+21

Кропивницький – +17…+19

Черкаси – +16…+18

Чернігів – +16…+18

Суми – +15…+17

Полтава – +15…+17

Дніпро – +16…+18

Запоріжжя – +16…+18

Донецьк – +15…+17

Луганськ – +14…+16

Харків – +14…+16

Київ – +17…+19


Прогноз погоди на суботу, 14 квітня, у містах України

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новий скандал з Ольгою Фреймут: що про це відомо
сьогодні, 15:21 Новий скандал з Ольгою Фреймут: що про це відомо
1842
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук