Прогноз погоди на 14 квітня: буде тепло, але варто очікувати на дощ
У суботу, 14 квітня, у більшості областей буде сухо і знову тепло. Проте українцям варто очікувати на весняні дощі.
Про це пише український синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Читайте також: Якою буде погода в Україні до кінця квітня: прогноз від синоптика
Синоптик розповідає, що у суботу денна температура повітря найвищою очікується у західних областях – +20+25 градусів. Загалом в Україні середня температура +15+21 градусів, на Сході найпрохолодніше – +11+15 градусів.
Домінуватиме сонце та білі хмарки, але й дощі ймовірні. 14 квітня у західних областях, на Вінниччині, Одещині та Миколаївщині – локальні дощі, місцями грози, – попереджає українців Наталія Діденко.
Прогноз погоди на суботу, 14 квітня, у містах України:
Ужгород – +22…+24
Львів – +21…+23
Івано-Франківськ – +21…+23
Тернопіль – +20…+22
Чернівці – +21…+23
Хмельницький – +19…+21
Луцьк – +19…+21
Рівне – +21…+23
Житомир – +17…+19
Вінниця – +19…+21
Одеса – +20…+22
Миколаїв – +21…+23
Херсон – +17…+19
Сімферополь – +19…+21
Кропивницький – +17…+19
Черкаси – +16…+18
Чернігів – +16…+18
Суми – +15…+17
Полтава – +15…+17
Дніпро – +16…+18
Запоріжжя – +16…+18
Донецьк – +15…+17
Луганськ – +14…+16
Харків – +14…+16
Київ – +17…+19
Прогноз погоди на суботу, 14 квітня, у містах України