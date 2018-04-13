Прогноз погоди на 14 квітня: буде тепло, але варто очікувати на дощ

У суботу, 14 квітня, у більшості областей буде сухо і знову тепло. Проте українцям варто очікувати на весняні дощі.

Про це пише український синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Синоптик розповідає, що у суботу денна температура повітря найвищою очікується у західних областях – +20+25 градусів. Загалом в Україні середня температура +15+21 градусів, на Сході найпрохолодніше – +11+15 градусів.

Домінуватиме сонце та білі хмарки, але й дощі ймовірні. 14 квітня у західних областях, на Вінниччині, Одещині та Миколаївщині – локальні дощі, місцями грози, – попереджає українців Наталія Діденко.

Прогноз погоди на суботу, 14 квітня, у містах України:

Ужгород – +22…+24

Львів – +21…+23

Івано-Франківськ – +21…+23

Тернопіль – +20…+22

Чернівці – +21…+23

Хмельницький – +19…+21

Луцьк – +19…+21

Рівне – +21…+23

Житомир – +17…+19

Вінниця – +19…+21

Одеса – +20…+22

Миколаїв – +21…+23

Херсон – +17…+19

Сімферополь – +19…+21

Кропивницький – +17…+19

Черкаси – +16…+18

Чернігів – +16…+18

Суми – +15…+17

Полтава – +15…+17

Дніпро – +16…+18

Запоріжжя – +16…+18

Донецьк – +15…+17

Луганськ – +14…+16

Харків – +14…+16

Київ – +17…+19



Прогноз погоди на суботу, 14 квітня, у містах України