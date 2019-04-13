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      Прогноз погоди на 14 квітня: прохолодно, сонячно, хоч на півдні та сході далі дощитиме

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      Погода 14 квітня 2019 Україна - яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 14 квітня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у неділю, 14 квітня, буде помірно прохолодною. У західних областях України вночі можуть бути заморозки, температура опуститься до нуля градусів. У північних – до +6 вночі, а вдень від 6 до 11 тепла. У решті регіонів країни буде тепліше: вночі +4...+9, вдень +11...+16.

      Дощі – протягом доби у південних областях України, вдень у східних та центральних. У інших регіонах – без опадів. Північ та Захід країни огортатиме сухе та прохолодне повітря. 

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      Вітер – здебільшого північно-східний, 5-10 метрів за секунду.

      У Києві без опадів, температура повітря вночі +3...+5 тепла, вдень +8...+10.

      Цікаво, що 14 квітня найвища температура повітря у Києві вдень була +25 – в 1972 році, а найнижча – вночі -3 у 1928 році.

      Потепління ж український синоптик Наталка Діденко обіцяє з середи, 17 квітня.

      Прогноз погоди на неділю, 14 квітня, у містах України:

      Ужгород – +12…+14

      Львів – +7…+9

      Івано-Франківськ – +6…+8

      Тернопіль – +7…+9

      Чернівці – +9…+11

      Хмельницький – +8…+10

      Луцьк – +7…+9

      Рівне – +7…+9

      Житомир – +7…+9

      Вінниця – +8…+10

      Одеса – +11…+13

      Миколаїв – +13…+15

      Херсон – +14…+16

      Сімферополь – +13…+15

      Кропивницький – +11…+13

      Черкаси – +8…+10

      Чернігів – +7…+9

      Суми – +7…+9

      Полтава – +11…+13

      Дніпро – +13…+15

      Запоріжжя – +14…+16

      Донецьк – +14…+16

      Луганськ – +14…+16

      Харків – +13…+15

      Київ – +8…+10

      Погода
      Погода в Україні на неділю, 14 квітня, від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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