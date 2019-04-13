Прогноз погоди на 14 квітня: прохолодно, сонячно, хоч на півдні та сході далі дощитиме

Погода в Україні у неділю, 14 квітня, буде помірно прохолодною. У західних областях України вночі можуть бути заморозки, температура опуститься до нуля градусів. У північних – до +6 вночі, а вдень від 6 до 11 тепла. У решті регіонів країни буде тепліше: вночі +4...+9, вдень +11...+16.

Дощі – протягом доби у південних областях України, вдень у східних та центральних. У інших регіонах – без опадів. Північ та Захід країни огортатиме сухе та прохолодне повітря. Читайте також: Карпати замело снігом у середині квітня Вітер – здебільшого північно-східний, 5-10 метрів за секунду. У Києві без опадів, температура повітря вночі +3...+5 тепла, вдень +8...+10. Цікаво, що 14 квітня найвища температура повітря у Києві вдень була +25 – в 1972 році, а найнижча – вночі -3 у 1928 році. Потепління ж український синоптик Наталка Діденко обіцяє з середи, 17 квітня. Прогноз погоди на неділю, 14 квітня, у містах України: Ужгород – +12…+14 Львів – +7…+9 Івано-Франківськ – +6…+8 Тернопіль – +7…+9 Чернівці – +9…+11 Хмельницький – +8…+10 Луцьк – +7…+9 Рівне – +7…+9 Житомир – +7…+9 Вінниця – +8…+10 Одеса – +11…+13 Миколаїв – +13…+15 Херсон – +14…+16 Сімферополь – +13…+15 Кропивницький – +11…+13 Черкаси – +8…+10 Чернігів – +7…+9 Суми – +7…+9 Полтава – +11…+13 Дніпро – +13…+15 Запоріжжя – +14…+16 Донецьк – +14…+16 Луганськ – +14…+16 Харків – +13…+15 Київ – +8…+10

Погода в Україні на неділю, 14 квітня, від Укргідрометцентру