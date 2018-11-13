Прогноз погоди на 14 листопада: дощ, сніг та ожеледиця
Погода у середу, 14 листопада, в Україні буде здебільшого прохолодною – температура опуститься до 10 градусів морозу. У деяких регіонах очікується мокрий сніг та ожеледиця.
Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.
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У Київській, Житомирській, Чернігівській, Вінницькій областях та в західній частині Черкаської області очікується мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця,
– розповіла синоптик.
Температура повітря становитиме 0 до 5 градусів морозу, на сході -4...-10 градусів, вдень від 2 морозу до 4 тепла. У західних областях вночі +1...+4 градуси, вдень +4...+8, на Закарпатті до +12 градусів.
Діденко також закликала водіїв змінити літні шини на зимові та попередила людей раніше вийти на роботу через можливу важку дорожню ситуацію.
Прогноз погоди на середу, 14 листопада, у містах України:
Ужгород – +11…+13
Львів – +7…+9
Івано-Франківськ – +7…+9
Тернопіль – +6…+8
Чернівці – +8…+10
Хмельницький – +6…+8
Луцьк – +7…+9
Рівне – +6…+8
Житомир – +3…+5
Вінниця – +2…+4
Одеса – +3…+5
Миколаїв – +2…+4
Херсон – +2…+4
Сімферополь – +5…+7
Кропивницький – 1…+3
Черкаси – 0…+2
Чернігів – 0…+2
Суми – 0…+2
Полтава – 0…+2
Дніпро – +1…+3
Запоріжжя – +1…+3
Донецьк – +1…+3
Луганськ – +1…+3
Харків – +1…+3
Київ – -1…+1
Прогноз погоди в Україні на середу, 14 листопада