Погода у середу, 14 листопада, в Україні буде здебільшого прохолодною – температура опуститься до 10 градусів морозу. У деяких регіонах очікується мокрий сніг та ожеледиця.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

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У Київській, Житомирській, Чернігівській, Вінницькій областях та в західній частині Черкаської області очікується мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця,

– розповіла синоптик.

Температура повітря становитиме 0 до 5 градусів морозу, на сході -4...-10 градусів, вдень від 2 морозу до 4 тепла. У західних областях вночі +1...+4 градуси, вдень +4...+8, на Закарпатті до +12 градусів.

Діденко також закликала водіїв змінити літні шини на зимові та попередила людей раніше вийти на роботу через можливу важку дорожню ситуацію.

Прогноз погоди на середу, 14 листопада, у містах України:

Ужгород – +11…+13

Львів – +7…+9

Івано-Франківськ – +7…+9

Тернопіль – +6…+8

Чернівці – +8…+10

Хмельницький – +6…+8

Луцьк – +7…+9

Рівне – +6…+8

Житомир – +3…+5

Вінниця – +2…+4

Одеса – +3…+5

Миколаїв – +2…+4

Херсон – +2…+4

Сімферополь – +5…+7

Кропивницький – 1…+3

Черкаси – 0…+2

Чернігів – 0…+2

Суми – 0…+2

Полтава – 0…+2

Дніпро – +1…+3

Запоріжжя – +1…+3

Донецьк – +1…+3

Луганськ – +1…+3

Харків – +1…+3

Київ – -1…+1



Прогноз погоди в Україні на середу, 14 листопада