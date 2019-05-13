Прогноз погоди на 14 травня: грози не відступлять, проте на Півдні вже буде сонячно
Погода у вівторок, 14 травня, буде досить різноманітною. У деяких регіонах світитиме сонце тоді, як у інших – небо затягне грозовими хмарами. Окрім того, різнитимуться і температурні позначки.
Найближчим часом дощі з більшості українських регіонів відступлять. Проте, – не 14 травня. Ясною і з малою ймовірністю опадів погода буде на Вінниччині, Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі та Донеччині. На решті території – грози. Про це інформує український синоптик Наталка Діденко.
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Температура повітря буде високою, протягом дня +20...+25 градусів, лише завтра на Заході похолодає до +13...+19 градусів, а подекуди й до +10...+14 градусів. Холод прийде із сусідньої Польщі,
– зазначає фахівець.
Найпрохолодніше буде на Прикарпатті. Так, у цьом регіоні температурні позначки коливатимуться від +6 до +16 градусів.
Найтепліше, своєю чергою, буде на Полтавщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Донеччині, Луганщині й Харківщині. Там повітря прогріється до +23...+25 градусів.
У південних областях вночі та вранці подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.
У Києві 14 травня очікується місцями дощ, гроза. Повітря прогріється до +21...+23 градусів.
Прогноз погоди на вівторок, 14 травня, у містах України:
Ужгород – +17…+19
Львів – +15…+17
Івано-Франківськ – +14…+16
Тернопіль – +17…+19
Чернівці – +17…+19
Хмельницький – +18…+20
Луцьк – +18…+20
Рівне – +18…+20
Житомир – +21…+23
Вінниця – +21…+23
Одеса – +19…+21
Миколаїв – +22…+24
Херсон – +22…+24
Сімферополь – +21…+23
Кропивницький – +21…+23
Черкаси – +21…+23
Чернігів – +22…+24
Суми – +21…+23
Полтава – +23…+25
Дніпро – +23…+25
Запоріжжя – +23…+25
Донецьк – +23…+25
Луганськ – +23…+25
Харків – +23…+25
Київ – +21…+23
Прогноз погоди на вівторок, 14 травня, від Укргідрометцентру