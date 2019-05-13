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      Прогноз погоди на 14 травня: грози не відступлять, проте на Півдні вже буде сонячно

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      Погода 14 травня 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 14 травня / Фото з відкритих джерел

      Погода у вівторок, 14 травня, буде досить різноманітною. У деяких регіонах світитиме сонце тоді, як у інших – небо затягне грозовими хмарами. Окрім того, різнитимуться і температурні позначки.

      Найближчим часом дощі з більшості українських регіонів відступлять. Проте, – не 14 травня. Ясною і з малою ймовірністю опадів погода буде на Вінниччині, Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі та Донеччині. На решті території – грози. Про це інформує український синоптик Наталка Діденко.

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      Температура повітря буде високою, протягом дня +20...+25 градусів, лише завтра на Заході похолодає до +13...+19 градусів, а подекуди й до +10...+14 градусів. Холод прийде із сусідньої Польщі,
      – зазначає фахівець.

      Найпрохолодніше буде на Прикарпатті. Так, у цьом регіоні температурні позначки коливатимуться від +6 до +16 градусів.

      Найтепліше, своєю чергою, буде на Полтавщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Донеччині, Луганщині й Харківщині. Там повітря прогріється до +23...+25 градусів.

      У південних областях вночі та вранці подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.

      У Києві 14 травня очікується місцями дощ, гроза. Повітря прогріється до +21...+23 градусів.

      Прогноз погоди на вівторок, 14 травня, у містах України:

      Ужгород – +17…+19

      Львів – +15…+17

      Івано-Франківськ – +14…+16

      Тернопіль – +17…+19

      Чернівці – +17…+19

      Хмельницький – +18…+20

      Луцьк – +18…+20

      Рівне – +18…+20

      Житомир – +21…+23

      Вінниця – +21…+23

      Одеса – +19…+21

      Миколаїв – +22…+24

      Херсон – +22…+24

      Сімферополь – +21…+23

      Кропивницький – +21…+23

      Черкаси – +21…+23

      Чернігів – +22…+24

      Суми – +21…+23

      Полтава – +23…+25

      Дніпро – +23…+25

      Запоріжжя – +23…+25

      Донецьк – +23…+25

      Луганськ – +23…+25

      Харків – +23…+25

      Київ – +21…+23

      прогноз погоди на 14 травня прогноз погоди на травень погода на травень погода 14 травня
      Прогноз погоди на вівторок, 14 травня, від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
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