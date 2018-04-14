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Прогноз погоди на 15 квітня: тепла і сонячна неділя тішитиме українців

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Прогноз погоди в Україні на 15 квітня
Прогноз погоди в Україні на 15 квітня / 24 Канал

Погода в Україні у неділю, 15 квітня, подекуди буде навіть не весняною, а по-справжньому літньою. Найтепліше буде у західних областях.

На Закарпатті та на Львівщині температура повітря підніметься до +25.

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Так само тепло буде на Поділлі, Буковині та Поліссі.

А от у Києві прогнозують подекуди хмарне небо у неділю, а температура повітря щонайбільше прогріється до +21.

На узбережжях Чорного та Азовського морів буде дещо прохолодніше. В Одесі, Миколаєві та Херсоні прогнозують +17+19.

Дещо прохолодніше буде у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Прогноз погоди на неділю, 15 квітня у містах України:

Ужгород – +23…+25

Львів – +23…+25

Івано-Франківськ – +22…+24

Тернопіль – +22…+24

Чернівці – +22…+24

Хмельницький – +20…+22

Луцьк – +21…+23

Рівне – +22…+24

Житомир – +19…+21

Вінниця – +22…+24

Одеса – +17…+19

Миколаїв – +17…+19

Херсон – +17…+19

Сімферополь – +15…+17

Кропивницький – +19…+21

Черкаси – +19…+21

Чернігів – +19…+21

Суми – +17…+19

Полтава – +17…+19

Дніпро – +17…+19

Запоріжжя – +15…+17

Донецьк – +15…+17

Луганськ – +15…+17

Харків – +16…+18

Київ – +19…+21

Прогноз погоди в Україні на 15 квітня
Прогноз погоди в Україні на 15 квітня

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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