Прогноз погоди на 15 квітня: тепла і сонячна неділя тішитиме українців

Погода в Україні у неділю, 15 квітня, подекуди буде навіть не весняною, а по-справжньому літньою. Найтепліше буде у західних областях.

На Закарпатті та на Львівщині температура повітря підніметься до +25.

Читайте також: Якою буде погода в Україні до кінця квітня: прогноз від синоптика

Так само тепло буде на Поділлі, Буковині та Поліссі.

А от у Києві прогнозують подекуди хмарне небо у неділю, а температура повітря щонайбільше прогріється до +21.

На узбережжях Чорного та Азовського морів буде дещо прохолодніше. В Одесі, Миколаєві та Херсоні прогнозують +17+19.

Дещо прохолодніше буде у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Прогноз погоди на неділю, 15 квітня у містах України:

Ужгород – +23…+25

Львів – +23…+25

Івано-Франківськ – +22…+24

Тернопіль – +22…+24

Чернівці – +22…+24

Хмельницький – +20…+22

Луцьк – +21…+23

Рівне – +22…+24

Житомир – +19…+21

Вінниця – +22…+24

Одеса – +17…+19

Миколаїв – +17…+19

Херсон – +17…+19

Сімферополь – +15…+17

Кропивницький – +19…+21

Черкаси – +19…+21

Чернігів – +19…+21

Суми – +17…+19

Полтава – +17…+19

Дніпро – +17…+19

Запоріжжя – +15…+17

Донецьк – +15…+17

Луганськ – +15…+17

Харків – +16…+18

Київ – +19…+21



Прогноз погоди в Україні на 15 квітня