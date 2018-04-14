Прогноз погоди на 15 квітня: тепла і сонячна неділя тішитиме українців
Погода в Україні у неділю, 15 квітня, подекуди буде навіть не весняною, а по-справжньому літньою. Найтепліше буде у західних областях.
На Закарпатті та на Львівщині температура повітря підніметься до +25.
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Так само тепло буде на Поділлі, Буковині та Поліссі.
А от у Києві прогнозують подекуди хмарне небо у неділю, а температура повітря щонайбільше прогріється до +21.
На узбережжях Чорного та Азовського морів буде дещо прохолодніше. В Одесі, Миколаєві та Херсоні прогнозують +17+19.
Дещо прохолодніше буде у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.
Прогноз погоди на неділю, 15 квітня у містах України:
Ужгород – +23…+25
Львів – +23…+25
Івано-Франківськ – +22…+24
Тернопіль – +22…+24
Чернівці – +22…+24
Хмельницький – +20…+22
Луцьк – +21…+23
Рівне – +22…+24
Житомир – +19…+21
Вінниця – +22…+24
Одеса – +17…+19
Миколаїв – +17…+19
Херсон – +17…+19
Сімферополь – +15…+17
Кропивницький – +19…+21
Черкаси – +19…+21
Чернігів – +19…+21
Суми – +17…+19
Полтава – +17…+19
Дніпро – +17…+19
Запоріжжя – +15…+17
Донецьк – +15…+17
Луганськ – +15…+17
Харків – +16…+18
Київ – +19…+21
Прогноз погоди в Україні на 15 квітня