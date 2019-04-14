Прогноз погоди на 15 квітня: Україну розділять сонце та дощі

Погода в Україні у понеділок, 15 квітня, буде доволі прохолодною. Окрім того, на частині території України синоптики обіцяють проливні дощі, на іншій – сяятиме сонце.

Підніметься також прохолодний північно-східний вітер, синоптики обіцяють пориви до 7–12 метрів за секунду.

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Найхолодніше буде у низці західних і північних регіонів. Проте найнижчими температурні показники будуть на Київщині. Там стовпчики термометрів піднімуться до +7...+9 градусів.

Найтепліше, своєю чергою, буде на Сході і Півдні України. Так, на Херсонщині, Донеччині, Луганщині, у Запорізькій і Харківській областях повітря прогріється до +12..+14 градусів.

Сонячно та без опадів буде у низці північних і західних регіонів, а ось південні і східні області накриють дощі.

У Києві температура повітря у понеділок, 15 квітня, може піднятися до +9...+11 градусів. Опадів синоптики не передбачають.

Прогноз погоди на понеділок, 15 квітня, у містах України:

Ужгород – +11…+13

Львів – +8…+10

Івано-Франківськ – +8…+10

Тернопіль – +8…+10

Чернівці – +8…+10

Хмельницький – +8…+10

Луцьк – +8…+10

Рівне – +8…+10

Житомир – +8…+10

Вінниця – +8…+10

Одеса – +11…+13

Миколаїв – +11…+13

Херсон – +12…+14

Сімферополь – +11…+13

Кропивницький – +9…+11

Черкаси – +9…+11

Чернігів – +8…+10

Суми – +9…+11

Полтава – +9…+11

Дніпро – +11…+13

Запоріжжя – +12…+14

Донецьк – +12…+14

Луганськ – +12…+14

Харків – +12…+14

Київ – +7…+9



Прогноз погоди на понеділок, 15 квітня, від Укргідрометцентру