Погода в Україні у четвер, 15 листопада, потішить усіх, хто вже в середині останнього місяця осені з нетерпінням чекають зими.

Сніг із дощем, який у середу накрив Київ, у четвер дістанеться й до інших регіонів.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

Так, у західних областях України прогнозують дощ, місцями з мокрим снігом.

Схожа погодна ситуація 15 листопада очікується й у південній частині України.

На решті території буде або просто хмарно, або трохи туманна мряка без суттєвих опадів.

Прогноз погоди на четвер, 15 листопада, у містах України:

Ужгород – +5…+7

Львів – +5…+7

Івано-Франківськ – +5…+7

Тернопіль – +5…+7

Чернівці – +5…+7

Хмельницький – +5…+7

Луцьк – +5…+7

Рівне – +5…+7

Житомир – 0…+2

Вінниця – +1…+3

Одеса – +1…+3

Миколаїв – +1…+3

Херсон – +1…+3

Сімферополь – +5…+7

Кропивницький – 0…+2

Черкаси – 0…+2

Чернігів – -1…+1

Суми – -1…+1

Полтава – 0…+2

Дніпро – 0…+2

Запоріжжя – 0…+2

Донецьк – 0…+2

Луганськ – 0…+2

Харків – 0…+2

Київ – -1…+1



Прогноз погоди на четвер, 15 листопада