Прогноз погоди на 16 квітня: тепло та сухо по всій країні, окрім східних регіонів

Погода в Україні у понеділок, 16 квітня, буде теплою та сонячною. Лише у східних регіонах країни, а саме у Харківській, Донецькій та Луганській областях очікуються дощі.

Найвищі температурні показники слід очікувати у західних регіонах, передає "Укргідрометцентр".

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Зокрема, на Львівщині, Рівненщині та у Волинській області температура повітря сягне до +25. Так само тепло буде на Поділлі та Буковині.

Найхолодніше – на Одещині. Там температурні показники в день піднімуться не вище +14 градусів.

По всій Україні синоптики прогнозують малохмарну погоду, дощитиме лише на Сході України: у Харківській, Донецькій та Луганській областях. Температура повітря там підніметься до +20.

У Києві буде малохмарно із проясненнями, вдень температура повітря прогріється до +24, а вночі до +12 градусів.

Прогноз погоди на понеділок, 16 квітня, у містах України:

Ужгород – +22…+24

Львів – +23…+25

Івано-Франківськ – +22…+24

Тернопіль – +22…+24

Чернівці – +22…+24

Хмельницький – +22…+24

Луцьк – +23…+25

Рівне – +23…+25

Житомир – +22…+24

Вінниця – +21…+23

Одеса – +12…+14

Миколаїв – +20…+22

Херсон – +19…+21

Сімферополь – +19…+21

Кропивницький – +20…+22

Черкаси – +21…+23

Чернігів – +22…+24

Суми – +21…+23

Полтава – +21…+23

Дніпро – +19…+21

Запоріжжя – +18…+20

Донецьк – +16…+18

Луганськ – +16…+18

Харків – +18…+20

Київ – +22…+24



Прогноз погоди в Україні на понеділок, 16 квітня