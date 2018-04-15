Прогноз погоди на 16 квітня: тепло та сухо по всій країні, окрім східних регіонів
Погода в Україні у понеділок, 16 квітня, буде теплою та сонячною. Лише у східних регіонах країни, а саме у Харківській, Донецькій та Луганській областях очікуються дощі.
Найвищі температурні показники слід очікувати у західних регіонах, передає "Укргідрометцентр".
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Зокрема, на Львівщині, Рівненщині та у Волинській області температура повітря сягне до +25. Так само тепло буде на Поділлі та Буковині.
Найхолодніше – на Одещині. Там температурні показники в день піднімуться не вище +14 градусів.
По всій Україні синоптики прогнозують малохмарну погоду, дощитиме лише на Сході України: у Харківській, Донецькій та Луганській областях. Температура повітря там підніметься до +20.
У Києві буде малохмарно із проясненнями, вдень температура повітря прогріється до +24, а вночі до +12 градусів.
Прогноз погоди на понеділок, 16 квітня, у містах України:
Ужгород – +22…+24
Львів – +23…+25
Івано-Франківськ – +22…+24
Тернопіль – +22…+24
Чернівці – +22…+24
Хмельницький – +22…+24
Луцьк – +23…+25
Рівне – +23…+25
Житомир – +22…+24
Вінниця – +21…+23
Одеса – +12…+14
Миколаїв – +20…+22
Херсон – +19…+21
Сімферополь – +19…+21
Кропивницький – +20…+22
Черкаси – +21…+23
Чернігів – +22…+24
Суми – +21…+23
Полтава – +21…+23
Дніпро – +19…+21
Запоріжжя – +18…+20
Донецьк – +16…+18
Луганськ – +16…+18
Харків – +18…+20
Київ – +22…+24
Прогноз погоди в Україні на понеділок, 16 квітня