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      Прогноз погоди на 16 квітня: дощі – у всіх регіонах України, у західних областях – зі снігом

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      Погода 16 квітня 2019 Україна - яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 16 квітня / фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у вівторок, 16 квітня, буде прохолодною та дощовою. А майже у всіх західних регіонах слід очікувати ще й опадів у вигляді снігу.

      Прохолода утримається в Україні ще з ночі, коли температура повітря у низці західних областей опуститься до -3 градусів. Про це інформують синоптики Укргідрометцентру.

      Читайте також: У Карпатах посеред квітня випало 1,3 метра снігу: неймовірні фото, відео

      У західних областях вночі без істотних опадів, проте можливі сильні заморозки у повітрі: до 0...-5 градусів, вдень – дощ, подекуди з мокрим снігом,
      – повідомляють фахівці.

      Так, найхолодніше у денні години буде у західних областях, майже всюди – +6...+8 градусів, лише у Тернопільській і Чернівецькій областях температура повітря впаде до +5...+7 градусів.

      Найтепліше, своєю чергою, буде на Закарпатті та на Сході. Так, у Донецькій, Луганській, Харківській і Закарпатській областях повітря прогріється до +13...+15 градусів.

      Вітер в країні буде переважно північно-східний, 7 – 12 метрів за секунду, у західній частині – місцями пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

      У Києві теж дощитиме, повітря у столиці прогріється до +9...+11 градусів.

      Прогноз погоди на вівторок, 16 квітня, у містах України:

      Ужгород – +13…+15

      Львів – +6…+8

      Івано-Франківськ – +6…+8

      Тернопіль – +5…+7

      Чернівці – +5…+7

      Хмельницький – +6…+8

      Луцьк – +6…+8

      Рівне – +7…+9

      Житомир – +9…+11

      Вінниця – +8…+10

      Одеса – +8…+10

      Миколаїв – +8…+10

      Херсон – +10…+12

      Сімферополь – +10…+12

      Кропивницький – +9…+11

      Черкаси – +10…+12

      Чернігів – +10…+12

      Суми – +10…+12

      Полтава – +11…+13

      Дніпро – +10…+12

      Запоріжжя – +11…+13

      Донецьк – +13…+15

      Луганськ – +13…+15

      Харків – +13…+15

      Київ – +9…+11

      прогноз погоди на квітень, заморозки, сніг, прогноз погоди на 16 квітня, погода на 16 квітня
      Прогноз погоди на вівторок, 16 квітня, від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      Теги: Новини України Погода
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