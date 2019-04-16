17:18
16 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Скільки заробляє дід Путін. Інновації у російських тюрмах
      Вєсті Кремля
      22:48, 15 квітня
      Вєсті.UA: Як Порошенко може скласти конкуренцію Вакарчуку. Чи підтримує Гройсман Зеленського
      Вєсті.UA
      21:07, 15 квітня
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Київський фунікулер
      Згадати все
      23:48, 12 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО

      Прогноз погоди на 17 квітня: дощ, пориви вітру та холоднеча майже по всій Україні

      181 Читать новость на русском
      Погода 17 квітня 2019 Україна - яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 17 квітня / фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у середу, 17 квітня, буде дощовою. У всіх, без винятку, областях синоптики обіцяють опади. Подекуди до дощу приєднається й сніг.

      Окрім того, посилиться вітер: він буде північно-східним, пориви сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду. Про це інформують в Укргідрометцентрі.

      Читайте також: Єврейські кучки 2019: що це таке і коли вони будуть перед Пасхою

      17 квітня в Україні погода буде - таке собі. Йтимуть дощі, підриватиме вітер і ще буде холодно, +7+12 градусів максимально. Потепління і припинення опадів очікується з 18 квітня,
      – сповістила український синоптик Наталка Діденко.

      Найхолодніше буде на Прикарпатті та Буковині. Там температура повітря опуститься до +8...+10 градусів.

      Своєю чергою, найтепліша погода очікується на Закарпатті. Там повітря прогріється до +14...+16 градусів.

      У Києві теж буде доволі прохолодно. Максимально температура повітря вдень підніметься до +11 градусів.

      Прогноз погоди на середу, 17 квітня, у містах України:

      Ужгород – +14…+16

      Львів – +11…+13

      Івано-Франківськ – +8…+10

      Тернопіль – +9…+11

      Чернівці – +8…+10

      Хмельницький – +9…+11

      Луцьк – +12…+14

      Рівне – +11…+13

      Житомир – +11…+13

      Вінниця – +9…+11

      Одеса – +9…+11

      Миколаїв – +12…+14

      Херсон – +11…+13

      Сімферополь – +11…+13

      Кропивницький – +10…+12

      Черкаси – +10…+12

      Чернігів – +11…+13

      Суми – +10…+12

      Полтава – +11…+13

      Дніпро – +11…+13

      Запоріжжя – +11…+13

      Донецьк – +11…+13

      Луганськ – +10…+12

      Харків – +11…+13

      Київ – +9…+11

      погода в квітні погода в Україні погода на 17 квітня прогноз погоди на 17 квітня
      Прогноз погоди на середу, 17 квітня, від Укргідрометцентру

      blog_ava
      Пожежа у Соборі Паризької Богоматері: причини та факти трагедії Нотр-Даму
      сьогодні
      4464
      Теги: Новини України Погода
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вибори як Армагеддон, або Неочевидні симптоми української виборчої хвороби
      сьогодні , 17:00 Вибори як Армагеддон, або Неочевидні симптоми української виборчої хвороби
      Костянтин Шкабара 108
      Розбите серце Парижа: пожежа в Нотр-Дамі на обкладинках світових медіа
      сьогодні , 15:03 Розбите серце Парижа: пожежа в Нотр-Дамі на обкладинках світових медіа
      Світлана Попова 1016
      Газовые проблемы России, или Какие новые козыри появились у Польши и Украины
      сьогодні , 15:00 Газовые проблемы России, или Какие новые козыри появились у Польши и Украины
      Злой Одессит 1473
      Пожежа у Соборі Паризької Богоматері: причини та факти трагедії Нотр-Даму
      сьогодні , 12:30 Пожежа у Соборі Паризької Богоматері: причини та факти трагедії Нотр-Даму
      4463
      Чи наважиться Порошенко зірвати вибори?
      сьогодні , 12:01 Чи наважиться Порошенко зірвати вибори?
      Артем Овдієнко 2944
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук