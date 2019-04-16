Прогноз погоди на 17 квітня: дощ, пориви вітру та холоднеча майже по всій Україні
Погода в Україні у середу, 17 квітня, буде дощовою. У всіх, без винятку, областях синоптики обіцяють опади. Подекуди до дощу приєднається й сніг.
Окрім того, посилиться вітер: він буде північно-східним, пориви сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду. Про це інформують в Укргідрометцентрі.
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17 квітня в Україні погода буде - таке собі. Йтимуть дощі, підриватиме вітер і ще буде холодно, +7+12 градусів максимально. Потепління і припинення опадів очікується з 18 квітня,
– сповістила український синоптик Наталка Діденко.
Найхолодніше буде на Прикарпатті та Буковині. Там температура повітря опуститься до +8...+10 градусів.
Своєю чергою, найтепліша погода очікується на Закарпатті. Там повітря прогріється до +14...+16 градусів.
У Києві теж буде доволі прохолодно. Максимально температура повітря вдень підніметься до +11 градусів.
Прогноз погоди на середу, 17 квітня, у містах України:
Ужгород – +14…+16
Львів – +11…+13
Івано-Франківськ – +8…+10
Тернопіль – +9…+11
Чернівці – +8…+10
Хмельницький – +9…+11
Луцьк – +12…+14
Рівне – +11…+13
Житомир – +11…+13
Вінниця – +9…+11
Одеса – +9…+11
Миколаїв – +12…+14
Херсон – +11…+13
Сімферополь – +11…+13
Кропивницький – +10…+12
Черкаси – +10…+12
Чернігів – +11…+13
Суми – +10…+12
Полтава – +11…+13
Дніпро – +11…+13
Запоріжжя – +11…+13
Донецьк – +11…+13
Луганськ – +10…+12
Харків – +11…+13
Київ – +9…+11
Прогноз погоди на середу, 17 квітня, від Укргідрометцентру