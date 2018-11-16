Погода в Україні у суботу, 17 листопада, буде сприятливішою, аніж у попередні дні. В більшість регіонів країни повернеться осіннє сонце, але температура повітря коливатиметься у межах 0 градусів. Сніжитиме лише у східних областях.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко у Facebook.

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Вже вихідними в Україні ситуація стабілізується, антициклон із півночі зумовить суху погоду в більшості наших областей,

– зазначила вона.

Синоптик зауважила, що у суботу негода послабне, проте опади повністю не припиняться і збережеться поривчастий вітер.

У східних та південно-східних областях вночі буде падати сніг, а вдень – мокрий сніг. Найтепліше буде на Закарпатті. Там, стовпчики термометрів сягнуть +7 градусів тепла.

"Температура повітря особливо не зміниться, вночі -5...0 градусів морозу, вдень 0...+5 градусів тепла", – додала Діденко.

У Києві 17 листопада буде сухо і сонячно, проте вночі збережеться морозяна погода.

Прогноз погоди на суботу, 17 листопада, у містах України:

Ужгород – +5…+7

Львів – +1…+3

Івано-Франківськ – +1…+3

Тернопіль – +1…+3

Чернівці – 0…+2

Хмельницький – +1…+3

Луцьк – +1…+3

Рівне – +1…+3

Житомир – +1…+3

Вінниця – 0…+2

Одеса – 0…+2

Миколаїв – -0…+2

Херсон – 0…+2

Сімферополь – +3…+5

Кропивницький – +1…+3

Черкаси – -1…+1

Чернігів – +1…+3

Суми – +2…+4

Полтава – +1…+3

Дніпро – +2…+4

Запоріжжя – 0…+2

Донецьк – +1…+3

Луганськ – +1…+3

Харків – +1…+3

Київ – 0…+2



Прогноз погоди на суботу, 17 листопада, від Укргідрометцентру