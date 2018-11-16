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      Прогноз погоди на 17 листопада: сонячно, холодно, а негода відступає на схід

      89 Читать новость на русском
      Погода в Україні у суботу, 17 листопада
      Погода в Україні у суботу, 17 листопада / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у суботу, 17 листопада, буде сприятливішою, аніж у попередні дні. В більшість регіонів країни повернеться осіннє сонце, але температура повітря коливатиметься у межах 0 градусів. Сніжитиме лише у східних областях.

      Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко у Facebook.

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      Вже вихідними в Україні ситуація стабілізується, антициклон із півночі зумовить суху погоду в більшості наших областей,
      – зазначила вона.

      Синоптик зауважила, що у суботу негода послабне, проте опади повністю не припиняться і збережеться поривчастий вітер.

      У східних та південно-східних областях вночі буде падати сніг, а вдень – мокрий сніг. Найтепліше буде на Закарпатті. Там, стовпчики термометрів сягнуть +7 градусів тепла.

      "Температура повітря особливо не зміниться, вночі -5...0 градусів морозу, вдень 0...+5 градусів тепла", – додала Діденко.

      У Києві 17 листопада буде сухо і сонячно, проте вночі збережеться морозяна погода. 

      Прогноз погоди на суботу, 17 листопада, у містах України:

      Ужгород – +5…+7

      Львів – +1…+3

      Івано-Франківськ – +1…+3

      Тернопіль – +1…+3

      Чернівці – 0…+2

      Хмельницький – +1…+3

      Луцьк – +1…+3

      Рівне – +1…+3

      Житомир – +1…+3

      Вінниця – 0…+2

      Одеса – 0…+2

      Миколаїв – -0…+2

      Херсон – 0…+2

      Сімферополь – +3…+5

      Кропивницький – +1…+3

      Черкаси – -1…+1

      Чернігів – +1…+3

      Суми – +2…+4

      Полтава – +1…+3

      Дніпро – +2…+4

      Запоріжжя – 0…+2

      Донецьк – +1…+3

      Луганськ – +1…+3

      Харків – +1…+3

      Київ – 0…+2

       


      Прогноз погоди на суботу, 17 листопада, від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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