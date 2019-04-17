Прогноз погоди на 18 квітня: дощі відступають з України, а от тепло потрохи здобуває перемогу

Погода в Україні у четвер, 18 квітня: буде здебільшого сухо, сонячно, і навіть тепло – до +14...+16. Але вночі вдарять заморозки подекуди навіть до -5 градусів. Зранку може впасти дощ, та лише поблизу Одеси і в Карпатах.

Найтепліше буде на Заході. Зокрема, на Закарпатті: +18...+20 градусів тепла. Дещо холодніше, але однак тепло буде у Рівному та Луцьку – до 16 тепла.

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Найхолодніше – у північних та східних областях країни: на поверхні ґрунту можливі заморозки з мінусовою температурою у кілька градусів. Але вдень прогріється до +10...+12.

Опадів не буде. Лише вночі та вранці у південних областях та на Прикарпатті – дощі, а в Карпатах і з мокрим снігом. Український синоптик Наталка Діденко також підтвердила, що 18 квітня антициклон Katharina посуне дощі геть з України.

Вітер північно-східний, несильний – 5-10 метрів за секунду.

У Києві без опадів та близько +12...+14 градусів.

Радіємо сонцю, прислухаємося до погоди, до розумних, а не спритних, людей, думаємо, тримаємо голову, нерви і здоровий глузд у рівновазі. І ще й іншим допомагаємо,

– написала у своєму прогнозі погоди на Facebook-сторінці Наталка Діденко.

Прогноз погоди на четвер, 18 квітня, у містах України:

Ужгород – +18…+20

Львів – +13…+15

Івано-Франківськ – +12…+14

Тернопіль – +12…+14

Чернівці – +11…+13

Хмельницький – +11…+13

Луцьк – +14…+16

Рівне – +14…+16

Житомир – +13…+15

Вінниця – +12…+14

Одеса – +11…+13

Миколаїв – +12…+14

Херсон – +11…+13

Сімферополь – +12…+14

Кропивницький – +11…+13

Черкаси – +12…+14

Чернігів – +10…+12

Суми – +9…+11

Полтава – +10…+12

Дніпро – +11…+13

Запоріжжя – +10…+12

Донецьк – +10…+12

Луганськ – +8…+10

Харків – +9…+11

Київ – +12…+14



Прогноз погоди на четвер, 18 квітня, від Укргідрометцентру