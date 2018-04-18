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Прогноз погоди на 19 квітня: де в Україні прогнозують дощі та різке похолодання

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Прогноз погоди на 19 квітня
Прогноз погоди на 19 квітня

Погода в Україні у четвер, 19 квітня, на частині території буде безхмарною. Зате дощитиме на сході та північному сході. Там же очікується похолодання.

Як повідомила синоптик Наталка Діденко, головна причина – частина України – схід та північний схід – опинилася під дією циклону. Відтак на цій території дощитиме, а також буде різке похолодання, в порівнянні з попередніми днями.

"Вітер задуватиме з північного заходу і дуже пристойно. Похолодає відчутніше: вдень +10…+15, на Заході та Півдні тепліше, +15…+19 градусів. На Сумщині, Чернігівщині, Луганщині, Харківщині +8…+12 градусів. У Києві у четвер холоднувато, +12 градусів, невеликий дощ та великий вітер", – зазначила синоптик.

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За даними Українського гідрометцентру, на решті території без опадів. У західних та південних областях +17…+20 градусів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Прогноз погоди на четвер, 19 квітня, у містах України:

Ужгород – +18…+20

Львів – +18…+20

Івано-Франківськ – +17…+19

Тернопіль – +17…+19

Чернівці – +16…+18

Хмельницький – +16…+18

Луцьк – +17…+19

Рівне – +16…+18

Житомир – +12…+14

Вінниця – +14…+16

Одеса – +16…+18

Миколаїв – +17…+19

Херсон – +15…+17

Сімферополь – +17…+19

Кропивницький – +12…+14

Черкаси – +12…+14

Чернігів – +12…+14

Суми – +10…+12

Полтава – +10…+12

Дніпро – +12…+14

Запоріжжя – +15…+17

Донецьк – +11…+13

Луганськ – +10…+12

Харків – +10…+12

Київ – +11…+13

Погода в Україні 19 квітня за даними Гідрометцентру

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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