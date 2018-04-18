Прогноз погоди на 19 квітня: де в Україні прогнозують дощі та різке похолодання
Погода в Україні у четвер, 19 квітня, на частині території буде безхмарною. Зате дощитиме на сході та північному сході. Там же очікується похолодання.
Як повідомила синоптик Наталка Діденко, головна причина – частина України – схід та північний схід – опинилася під дією циклону. Відтак на цій території дощитиме, а також буде різке похолодання, в порівнянні з попередніми днями.
"Вітер задуватиме з північного заходу і дуже пристойно. Похолодає відчутніше: вдень +10…+15, на Заході та Півдні тепліше, +15…+19 градусів. На Сумщині, Чернігівщині, Луганщині, Харківщині +8…+12 градусів. У Києві у четвер холоднувато, +12 градусів, невеликий дощ та великий вітер", – зазначила синоптик.
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За даними Українського гідрометцентру, на решті території без опадів. У західних та південних областях +17…+20 градусів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.
Прогноз погоди на четвер, 19 квітня, у містах України:
Ужгород – +18…+20
Львів – +18…+20
Івано-Франківськ – +17…+19
Тернопіль – +17…+19
Чернівці – +16…+18
Хмельницький – +16…+18
Луцьк – +17…+19
Рівне – +16…+18
Житомир – +12…+14
Вінниця – +14…+16
Одеса – +16…+18
Миколаїв – +17…+19
Херсон – +15…+17
Сімферополь – +17…+19
Кропивницький – +12…+14
Черкаси – +12…+14
Чернігів – +12…+14
Суми – +10…+12
Полтава – +10…+12
Дніпро – +12…+14
Запоріжжя – +15…+17
Донецьк – +11…+13
Луганськ – +10…+12
Харків – +10…+12
Київ – +11…+13
Погода в Україні 19 квітня за даними Гідрометцентру