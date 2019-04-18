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      Прогноз погоди на 19 квітня: весна повертається, але подекуди обіцяють заморозки

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      Погода 19 квітня 2019 Україна - весна, але подекуди заморозки
      Прогноз погоди на 19 квітня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у п'ятницю, 19 квітня, буде майже по-весняному теплою та сонячною. Трохи менше пощастить жителям східних областей – синоптики попереджають про заморозки.

      Дощитиме у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областя, на решті території – сухо, повідомляє "Укргідрометцентр".

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      Вночі стовчик термометра майже не показуватиме зимових позначок – триматиметься у район 1-6 градусів тепла. На Закарпатті синоптики обіцяють навіть до 20 градусів.

      Трохи поморозить лише на Сході – у Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях повітря вночі охолодиться до -3 градусів. 

      У Києві в п'ятницю, 19 квітня, невеликий дощ. Температура вночі – 4-6 градусів тепла, вдень стовпчик термометра прогріється до 12-14 градусів.

      Прогноз погоди на п'ятницю, 19 квітня, у містах України:

      Ужгород – +17…+19

      Львів – +14…+16

      Івано-Франківськ – +14…+16

      Тернопіль – +14…+16

      Чернівці – +12…+14

      Хмельницький – +14…+16

      Луцьк – +14…+16

      Рівне – +14…+16

      Житомир – +13…+15

      Вінниця – +11…+13

      Одеса – +13…+15

      Миколаїв – +12…+14

      Херсон – +12…+14

      Сімферополь – +10…+12

      Кропивницький – +11…+13

      Черкаси – +11…+13

      Чернігів – +12…+14

      Суми – +10…+12

      Полтава – +10…+12

      Дніпро – +11…+13

      Запоріжжя – +12…+14

      Донецьк – +10…+12

      Луганськ – +10…+12

      Харків – +10…+12

      Київ – +12…+14


      Прогноз погоди на п'ятницю, 19 квітня, від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики
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