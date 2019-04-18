Прогноз погоди на 19 квітня: весна повертається, але подекуди обіцяють заморозки
Погода в Україні у п'ятницю, 19 квітня, буде майже по-весняному теплою та сонячною. Трохи менше пощастить жителям східних областей – синоптики попереджають про заморозки.
Дощитиме у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областя, на решті території – сухо, повідомляє "Укргідрометцентр".
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Вночі стовчик термометра майже не показуватиме зимових позначок – триматиметься у район 1-6 градусів тепла. На Закарпатті синоптики обіцяють навіть до 20 градусів.
Трохи поморозить лише на Сході – у Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях повітря вночі охолодиться до -3 градусів.
У Києві в п'ятницю, 19 квітня, невеликий дощ. Температура вночі – 4-6 градусів тепла, вдень стовпчик термометра прогріється до 12-14 градусів.
Прогноз погоди на п'ятницю, 19 квітня, у містах України:
Ужгород – +17…+19
Львів – +14…+16
Івано-Франківськ – +14…+16
Тернопіль – +14…+16
Чернівці – +12…+14
Хмельницький – +14…+16
Луцьк – +14…+16
Рівне – +14…+16
Житомир – +13…+15
Вінниця – +11…+13
Одеса – +13…+15
Миколаїв – +12…+14
Херсон – +12…+14
Сімферополь – +10…+12
Кропивницький – +11…+13
Черкаси – +11…+13
Чернігів – +12…+14
Суми – +10…+12
Полтава – +10…+12
Дніпро – +11…+13
Запоріжжя – +12…+14
Донецьк – +10…+12
Луганськ – +10…+12
Харків – +10…+12
Київ – +12…+14
Прогноз погоди на п'ятницю, 19 квітня, від Укргідрометцентру