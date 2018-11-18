Погоду в Україні у понеділок, 19 листопада, буде визначати холодний атмосферний фронт. Лише у північних областях сухо і без опадів, у решті регіонів варто готуватись до дощу з мокрим снігом.

Як інформує Укргідрометцентр, у понеділок у північній частині України та більшості східних областей збережеться холодне дещо сухе повітря, проте буде без опадів.

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Над рештою території України пануватиме волога повітряна маса, посилиться вітер, а на крайньому півдні навіть дещо потепліє.

Так, у Волинській, Рівненській, Харківській, Луганській областях, а також на Київщині, Сумщині та Чернігівщині буде без опадів і переважно сонячно.

Сніг у понеділок прогнозують на Закарпатті, Прикарпатті, Львівщині, Тернопільщині, а також у Чернівецькій, Хмельницькій та Вінницькій областях.

До дощу із мокрим снігом варто готуватись на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Донеччині. Не обійдеться без опадів й на півдні України.

На дорогах місцями ожеледиця.

У Києві синоптики обіцяють погоду без опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -4-6 градусів, а вдень навпаки піднімуться до 0+2.

Прогноз погоди на понеділок, 19 листопада, у містах України:

Ужгород – +4…+6

Львів – +1…+3

Івано-Франківськ – +1…+3

Тернопіль – 0…+2

Чернівці – 0…+2

Хмельницький – +1…+3

Луцьк – 0…+2

Рівне – 0…+2

Житомир – +1…+3

Вінниця – 0…+2

Одеса – +4…+6

Миколаїв – +2…+4

Херсон – +3…+5

Сімферополь – +7…+9

Кропивницький – +1…+3

Черкаси – 0…+2

Чернігів – +1…+3

Суми – +1…+3

Полтава – 0…+2

Дніпро – +1…+3

Запоріжжя – +3…+5

Донецьк – +1…+3

Луганськ – +1…+3

Харків – +1…+3

Київ – 0…+2



Прогноз погоди в Україні на понеділок, 19 листопада