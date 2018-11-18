Прогноз погоди на 19 листопада: дощ з мокрим снігом у більшості областей
Погоду в Україні у понеділок, 19 листопада, буде визначати холодний атмосферний фронт. Лише у північних областях сухо і без опадів, у решті регіонів варто готуватись до дощу з мокрим снігом.
Як інформує Укргідрометцентр, у понеділок у північній частині України та більшості східних областей збережеться холодне дещо сухе повітря, проте буде без опадів.
Читайте також: На Україну чекає різке погіршення погоди: синоптик назвала дату
Над рештою території України пануватиме волога повітряна маса, посилиться вітер, а на крайньому півдні навіть дещо потепліє.
Так, у Волинській, Рівненській, Харківській, Луганській областях, а також на Київщині, Сумщині та Чернігівщині буде без опадів і переважно сонячно.
Сніг у понеділок прогнозують на Закарпатті, Прикарпатті, Львівщині, Тернопільщині, а також у Чернівецькій, Хмельницькій та Вінницькій областях.
До дощу із мокрим снігом варто готуватись на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Донеччині. Не обійдеться без опадів й на півдні України.
На дорогах місцями ожеледиця.
У Києві синоптики обіцяють погоду без опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -4-6 градусів, а вдень навпаки піднімуться до 0+2.
Прогноз погоди на понеділок, 19 листопада, у містах України:
Ужгород – +4…+6
Львів – +1…+3
Івано-Франківськ – +1…+3
Тернопіль – 0…+2
Чернівці – 0…+2
Хмельницький – +1…+3
Луцьк – 0…+2
Рівне – 0…+2
Житомир – +1…+3
Вінниця – 0…+2
Одеса – +4…+6
Миколаїв – +2…+4
Херсон – +3…+5
Сімферополь – +7…+9
Кропивницький – +1…+3
Черкаси – 0…+2
Чернігів – +1…+3
Суми – +1…+3
Полтава – 0…+2
Дніпро – +1…+3
Запоріжжя – +3…+5
Донецьк – +1…+3
Луганськ – +1…+3
Харків – +1…+3
Київ – 0…+2
Прогноз погоди в Україні на понеділок, 19 листопада