Прогноз погоди на 1 квітня: в Україні буде сонячно і по-весняному тепло
Погода в Україні у понеділок, 1 квітня, буде сонячною, теплою і безхмарною у всіх регіонах. При цьому у жодній області не очікується дощів, а денна температура повітря сягатиме позначок від +9 до +16 градусів.
Квітень в Україні розпочнеться сонячною весняною погодою. Це гарна можливість більше часу проводити на дворі, поїхати на шашлики або погуляти у парку.
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Найтепліша погода порадує жителів південних областей. Там буде сонячно, а стовпчики термометрів піднімуться до +14+16 градусів тепла.
Трішки холодніше буде у східних та центральних регіонах. Температура повітря сягне +11+14 градусів, але весняне небо час-від-часу затягуватиме сірими хмарами. Проте, опадів у регіоні не передбачається.
Найхолодніше буде на Заході та Півночі. Там повітря прогріється до +9+12 градусів. Незважаючи на прохолодну погоду, перший день квітня буде сонячним.
Нічні морози вже остаточно покинули територію країни. Так, у темну пору доби температура повітря по всій Україні опуститься до +2+5 градусів тепла.
У Києві в понеділок також буде весняна тепла погода без дощів – +9+11 градусів. Можливий легенький вітерець з поривами до 12 метрів за секунду.
Прогноз погоди на понеділок, 1 квітня, у містах України:
Ужгород – +11…+13
Львів – +9…+11
Івано-Франківськ – +9…+11
Тернопіль – +9…+11
Чернівці – +9…+11
Хмельницький – +9…+11
Луцьк – +9…+11
Рівне – +9…+11
Житомир – +10…+12
Вінниця – +11…+13
Одеса – +14…+16
Миколаїв – +14…+16
Херсон – +14…+16
Сімферополь – +11…+13
Кропивницький – +11…+13
Черкаси – +11…+13
Чернігів – +10…+12
Суми – +10…+12
Полтава – +11…+13
Дніпро – +11…+13
Запоріжжя – +13…+15
Донецьк – +12…+14
Луганськ – +12…+14
Харків – +12…+14
Київ – +9…+11
Прогноз погоди на 1 квітня від Укргідрометцентру