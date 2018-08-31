Прогноз погоди на 1 вересня: перші вихідні осені будуть по-літньому теплими
Погода у суботу, 1 вересня, буде сухою та сонячною. Температура повітря по всій Україні сприятиме тому, щоб провести перший вихідний осені на свіжому повітрі.
Про це у своєму Facebook пише синоптик Наталка Діденко.
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Вона закликає не марнувати чудовий початок осені на прибирання вдома, а вирватись кудись на природу, тим більше, що погода цьому сприятиме у всіх без винятку областях України.
У першу суботу вересня очікується суха сонячна погода з комфортною температурою повітря від +26 до +32 градусів залежно від регіону.
Щоправда, у західних областях є ймовірність невеликих дощів з грозами.
У Києві в суботу, 1 вересня, буде тепло і сонячно, повітря прогріється до +26+28 тепла.
Прогноз погоди на суботу, 1 вересня, у містах України:
Ужгород – +27…+29
Львів – +25…+27
Івано-Франківськ – +25…+27
Тернопіль – +26…+28
Чернівці – +26…+28
Хмельницький – +26…+28
Луцьк – +25…+27
Рівне – +26…+28
Житомир – +26…+28
Вінниця – +26…+28
Одеса – +30…+32
Миколаїв – +32…+34
Херсон – +32…+34
Сімферополь – +32…+34
Кропивницький – +32…+34
Черкаси – +27…+29
Чернігів – +26…+28
Суми – +27…+29
Полтава – +31…+33
Дніпро – +32…+34
Запоріжжя – +32…+34
Донецьк – +32…+34
Луганськ – +32…+34
Харків – +32…+34
Київ – +26…+28
Прогноз погоди в Україні на суботу, 1 вересня