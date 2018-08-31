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Прогноз погоди на 1 вересня: перші вихідні осені будуть по-літньому теплими

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Прогноз погоди в Україні на 1 вересня
Прогноз погоди в Україні на 1 вересня / Shutterstock

Погода у суботу, 1 вересня, буде сухою та сонячною. Температура повітря по всій Україні сприятиме тому, щоб провести перший вихідний осені на свіжому повітрі.

Про це у своєму Facebook пише синоптик Наталка Діденко.

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Вона закликає не марнувати чудовий початок осені на прибирання вдома, а вирватись кудись на природу, тим більше, що погода цьому сприятиме у всіх без винятку областях України.

У першу суботу вересня очікується суха сонячна погода з комфортною температурою повітря від +26 до +32 градусів залежно від регіону.

Щоправда, у західних областях є ймовірність невеликих дощів з грозами.

У Києві в суботу, 1 вересня, буде тепло і сонячно, повітря прогріється до +26+28 тепла.

Прогноз погоди на суботу, 1 вересня, у містах України:

Ужгород – +27…+29

Львів – +25…+27

Івано-Франківськ – +25…+27

Тернопіль – +26…+28

Чернівці – +26…+28

Хмельницький – +26…+28

Луцьк – +25…+27

Рівне – +26…+28

Житомир – +26…+28

Вінниця – +26…+28

Одеса – +30…+32

Миколаїв – +32…+34

Херсон – +32…+34

Сімферополь – +32…+34

Кропивницький – +32…+34

Черкаси – +27…+29

Чернігів – +26…+28

Суми – +27…+29

Полтава – +31…+33

Дніпро – +32…+34

Запоріжжя – +32…+34

Донецьк – +32…+34

Луганськ – +32…+34

Харків – +32…+34

Київ – +26…+28

Погода в Україні 1 вересня
Прогноз погоди в Україні на суботу, 1 вересня

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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