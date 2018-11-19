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      Прогноз погоди на 20 листопада: у деяких областях – мокрий сніг, на решті території – без опадів

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      Прогноз погоди в Україні на 20 листопада: невеликий мокрий сніг є можливим лише на південному сході, на решті території – без опадів
      Прогноз погоди в Україні на 20 листопада: невеликий мокрий сніг є можливим лише на південному сході, на решті території – без опадів / Соцмережі

      Погода у вівторок, 20 листопада, в Україні здебільшого буде без серйозних опадів, щоправда на південному сході все ж буде волого. Температура ж повітря у середньому становитиме 0 – +2 градуси.

      Про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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      "20 листопада вдень волога погода з опадами передбачається на Південному Сході України. А більшість областей потраплять у зону впливу північного, скандинавського антициклону. Тому якісь серйозні опади – навряд. У Києві найближчими днями переважатиме погода суха прохолодна – вдень 0 – +2 градуси", – зауважила експерт.

      Прогноз погоди на вівторок, 20 листопада, у містах України:

      Ужгород – +7…+9

      Львів – +1…+3

      Івано-Франківськ – 0…+2

      Тернопіль – 0…+2

      Чернівці – 0…+2

      Хмельницький – 0…+2

      Луцьк – 0…+2

      Рівне – 0…+2

      Житомир – 0…+2

      Вінниця – 0…+2

      Одеса – +1…+3

      Миколаїв – +1…+3

      Херсон – +3…+5

      Сімферополь – +5…+7

      Кропивницький – 0…+2

      Черкаси – 0…+2

      Чернігів – 0…+2

      Суми – 0…+2

      Полтава – 0…+2

      Дніпро – 0…+2

      Запоріжжя – +1…+3

      Донецьк – 0…+2

      Луганськ – 0…+2

      Харків – 0…+2

      Київ – 0…+2

       

      В Українському гідрометцентрі, зі свого боку, переконують, що у східній частині України випаде невеликий мокрий сніг, а у решті регіонів опади не очікуються.

      На дорогах подекуди очікується ожеледиця. Вітер – східний і північно-східний, швидкість його становитиме 7-12 метрів за секунду, натомість на півдні та сході країни – місцями пориви зі швидкістю 15-20 метрів за секунду. Температура вдень загалом становитиме від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, на Закарпатті – 5-10 градусів тепла; у південних областях протягом доби – від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла. В Криму очікується невеликий дощ, а стовпчики термометрів піднімуться до 3- 8 градусів тепла,
      – зауважили синоптики.

      Нагадаємо, за словами синоптика Наталки Діденко, у середу-четвер, 21-22 листопада, в Україну прийде суттєве ускладнення погоди. Також, зазначає вона, очікуються сильні опади та сильний вітер.

      Теги: Новини України Сніг в Україні Негода в Україні Погода
      Джерело: 24 канал
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