Прогноз погоди на 21 квітня: на Заході України дощитиме, на півдні та сході – холодно

Погода в Україні 21 квітня буде здебільшого сухою та сонячною, проте на заході пройдуть дощі. Температура повітря майже на всій території становитиме 13 – 15 градусів тепла. Вітер здебільшого дутиме у південно-східному напрямку зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

За інформацією Укргідрометцентру, дощитиме у неділю у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській, Волинській, Рівненській і Житомирській областях. Тут лише на Тернопільщині та Прикарпатті стовпчики термометрів піднімуться до +12 – +14 градусів, а на Закарпатті – до +16 – +18 градусів. У решті регіонах заходу температура становитиме +13 – +15 градусів.

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Щодо інших українських областей, то тут синоптики прогнозують суху та сонячну погоду. Щоправда, дещо прохолодно на сході та півдні – на Харківщині, Луганщині, Одещині, Херсонщині термометри показуватимуть +12 – +14 градусів, а на Донеччині та у Криму буде й того холодніше – 11 – 13 градусів тепла. У тій же частині України, що залишилася, очікується дещо тепліша температура – +13 – +15 градусів.

Прогноз погоди на неділю, 21 квітня, у містах України:

Ужгород – +16…+18

Львів – +13…+15

Івано-Франківськ – +13…+15

Тернопіль – +12…+14

Чернівці – +13…+15

Хмельницький – +12…+14

Луцьк – +13…+15

Рівне – +13…+15

Житомир – +13…+15

Вінниця – +13…+15

Одеса – +12…+14

Миколаїв – +13…+15

Херсон – +12…+14

Сімферополь – +11…+13

Кропивницький – +13…+15

Черкаси – +13…+15

Чернігів – +13…+15

Суми – +13…+15

Полтава – +13…+15

Дніпро – +13…+15

Запоріжжя – +13…+15

Донецьк – +11…+13

Луганськ – +12…+14

Харків – +12…+14

Київ – +13…+15



Прогноз погоди на 21 квітня від Укргідрометцентру